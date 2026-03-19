Ángel Miranda, sobreviviente del derrumbe de San Antonio Abad, alista acciones legales contra quien resulte responsable del accidente.

Asimismo, solicita que se le reconozca formalmente como víctima y:

Acceso a la carpeta de investigación de los hechos

Reconocimiento formal como víctima

Intervención de sus abogados durante el proceso de investigación

Sobreviviente del derrumbe en San Antonio Abad alista acciones legales

El 18 de marzo la firma de abogados Vega Mac Gregor Arellano compartió un comunicado para confirmar que representan al único sobreviviente del derrumbe en San Antonio Abad.

“Vega Mac Gregor Arellano informa que ha asumido la representación legal de Ángel Miranda, en su calidad de víctima del derrumbe ocurrido el pasado 9 de marzo, en un inmueble ubicado en San Antonio Abad” Abogados Vega Mac Gregor Arellano

Sobreviviente a derrumbe en San Antonio Abad tomará acción legal (X/@VMA_abogados)

La firma expresa que Ángel Miranda tiene la intención de emprender acción legal contra quien resulte responsable del derrumbe y las muertes de tres trabajadores.

Ángel Miranda solicita información sobre la carpeta de investigación que abrió la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX.

De igual forma, los abogados solicitan que se considere formalmente a Ángel Miranda como víctima y que haya transparencia en las investigaciones sobre el caso.

La fiscalía investiga presuntas irregularidades en la póliza de responsabilidad civil de la empresa encargada de los trabajos de demolición en San Antonio Abad 124.

También se indaga si hubo falta de protocolos de seguridad y protección civil en la obra.

Colapsa edificio en San Antonio Abad (Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Gobierno de la CDMX respalda a Ángel Miranda durante su recuperación

Ángel Miranda fue trasladado al hospital Rubén Leñero tras el derrumbe y fue dado de alta dos días después.

Posteriormente, la alcaldía Cuauhtémoc lo ayudó a ingresar a un hospital privado tras referir que padecía dolor.

Ante esta situación, la jefa de gobierno Clara Brugada aclaró que el único sobreviviente del derrumbe de San Antonio Abad cuenta con el apoyo del gobierno capitalino con detalles referentes a su salud.

Ángel Miranda sigue en recuperación en su casa, tiene apoyo psicológico y Clara Brugada afirma que seguirá su tratamiento médico donde él decida.