La titular de la Fiscalía CDMX, Bertha Alcalde, informó que en las investigaciones que se desarrollan en torno al derrumbe en San Antonio Abad, se analizan posibles omisiones y los permisos de la obra.

“Nuestros peritos ingenieros están elaborando un dictamen relacionado con esto. También posibles incumplimientos en las medidas de seguridad y de protección civil, omisiones normativas y obtención de permisos o autorizaciones” Bertha Alcalde. Fiscal de la CDMX

Así lo indicó al resaltar que una de las líneas de investigación con más atención es la relacionada con probables incumplimientos en las medidas de seguridad.

Además, al garantizar que las víctimas y deudos está recibiendo apoyo, destacó que si bien no se puede descartar, la versión de las obras del Acueducto de La Reina no es una de las líneas más fuertes.

Fiscalía CDMX investiga posibles omisiones en derrumbe de edificio en San Antonio Abad

El lunes 23 de marzo, la titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX, Bertha Alcalde, ofreció una conferencia en la que habló de las investigaciones sobre el derrumbe en San Antonio Abad.

Al respecto, la fiscal capitalina aseveró que se lleva a cabo una investigación muy rigurosa en la que se analizan distintas líneas de investigación que es necesario agotar.

Entre ellas, indicó, una de las hipótesis con mayor peso es la de posibles omisiones en las medidas de seguridad en las que pudo incurrir la empresa encargada de la obras de demolición.

“Hasta el momento se sabe que la empresa usaba un método de derribo progresivo y tenía control sobre la demolición. Es muy importante esta línea de investigación” Bertha Alcalde. Fiscal de la CDMX

En específico, apuntó que se revisa que no se hayan cometido fallas técnicas en el proceso de derribo del edificio, y señaló que la empresa estaba usando un método progresivo y controlado.

En el mismo sentido, Bertha Alcalde declaró que también se buscan probables omisiones normativas relacionadas con la obtención de permisos que pudieron derivar en deficiencias en las obras.

Colapsa edificio en San Antonio Abad (Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Fiscalía de CDMX no contempla de momento la versión sobre la obras del Acueducto de La Reina

Al revelar que se revisa a detalle la línea sobre posibles omisiones en el derrumbe en San Antonio Abad, Bertha Alcalde dijo que de momento no se contemplan las obras del Acueducto de La Reina.

Al respecto, la titular de la Fiscalía de CDMX sostuvo que esa versión no está descartada del todo, pues se agotarán todas las líneas; sin embargo, ahora mismo no está en el centro de las pesquisas.

“En este momento (las obras del Acueducto de La Reina) no es de las líneas de investigación más fuertes. No obstante, no podemos todavía descartar ninguna línea” Bertha Alcalde. Fiscal de la CDMX

Por otro lado, Bertha Alcalde aseveró que la fiscalía está brindando atención jurídica y psicológica puntual a las víctimas de los hechos, así como a los familiares de los muertos.

Además, afirmó que DeMet, la empresa encargada de las obras y señalada como principal responsable, ha mostrado mayor apertura y colaboración con las autoridades.