La Fiscalía CDMX imputará a Demec Demoliciones, contratista del gobierno CDMX, la responsabilidad por el colapso de un edificio en San Antonio Abad, en el que murieron tres personas.

La dependencia dijo que tiene indicios para imputar a la empresa de las consecuencias del colapso del edificio ocurrido el 9 de marzo pasado ubicado en San Antonio Abad 124.

Los indicios de responsabilidad incluyen omisiones en protocolos de seguridad y mitigación de riesgos, que terminaron con un saldo de tres personas muertas.

Fiscalía CDMX prepara acusación contra Demec Demoliciones por homicidio culposo

Las acusaciones que prepara la Fiscalía CDMX son por los delitos de homicidio culposo y daños.

Adrián Arellano, abogado de una de las víctimas, dijo que están frente a una investigación compleja en cuanto a técnica jurídica.

Demec Demoliciones debe transparencia

Aunque el gobierno de la CDMX ha prometido transparencia sobre el caso, la empresa no es transparente pues tiene redes sociales desactualizadas y no cuenta con página web.

De lo poco que se sabe sobre ella es que es contratista de la alcaldía Coyoacán y de la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX.

Por solicitudes de transparencia de medios de comunicación se ha sabido que las dueñas de Demec Demoliciones son las hermanas Verónica Parra Rivera y María del Rocío Parra Rivera.