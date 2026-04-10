Demec Demoliciones ha sido foco de escrutinio público debido a su probable responsabilidad en omisiones que resultaron en el derrumbre de un edificio en San Antonio Abad y en la muerte de tres personas, por ello surgieron importantes preguntas como ¿Quién es el dueño?

Una solicitud de información realizada por la revista EmeEquis , nota que firman los periodistas Esteban David Rodríguez y José Guadarrma, revela que las dueñas son dos hermanas:

Verónica Parra Rivera

María del Rocío Parra Rivera

No obstante, el secretario de Vivienda de la CDMX, Inti Muñoz, en la conferencia de prensa del 10 de marzo de 2026 remitió al Fideicomiso 777, que dijo conforman varias personas.

“Sobre los propietarios con quien se ha tenido, con quien se tuvo contacto, es con el fideicomiso que hemos mencionado, Fideicomiso 777, San Antonio Abad, conformado por distintas personas físicas y con los representantes legales” Inti Muñoz. Secretario de Vivienda CDMX

Verónica Parra y su rápido crecimiento como empresaria

La empresa Demec Demoliciones inició con un capital de 50 mil pesos pero a cinco años ya trabajaba en obras de gran escala.

Verónica Parra también es propietaria de otra empresa Construcción, diseño y supervisión SA de CV.

Aclaran responsabilidad de Demec Demoliciones en derrumbe en San Antonio Abad

La Fiscalía de CDMX ya prepara la acusación contra la empresa por el delito de homicidio culposo, por la muerte de tres trabajadores, y daños.

El mes anterior, Inti Muñoz, secretario de Vivienda de la CDMX, dijo que la empresa Demec Demoliciones tiene enteramente las responsabilidades de cumplir con normas en materia de construcciones.

En el mismo mes de marzo, el funcionario aclaró que la señalada como probable responsable es Demec Demoliciones y no DeMet Desarrolladora Metropolitana, como se señalaba en la conversación pública.