Hoy domingo 1 de marzo el mes arrancará con el concierto gratis de la cantante colombiana Shakira en el Zócalo de la CDMX.

Así que prepararé bien con todos los detalles del horario y hora en la que termina el concierto de Shakira en el Zócalo y no te pierdas de nada:

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Duración: Se estima 3 horas de música

Setlist de canciones: Aproximadamente 24 temas en vivo

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche

Shakira, cantante y compositora de Colombia (Ig: @shakira)

Shakira refrenda su éxito en México con concierto gratis en el Zócalo

El paso de la cantante colombiana Shakira en México ha sido de lo más exitoso y para cerrar a lo grande tendrá concierto gratis en el Zócalo este 1 de marzo.

Entre los detalles para los asistentes recuerden que el acceso a la plancha estará cerrado en la estación Zócalo de la Línea 2 por lo que podrás hacerlo caminado por las calles sin paso vehicular de: