La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM anunció que terminará el semestre en clases en línea con el objetivo de asegurar la educación y seguridad del alumnado.

De acuerdo con el comunicado, la dirección de la FCPyS habría tomado esta decisión en conjunto con el Consejo Estudiantil y aclaró que las clases en línea serán obligatorias.

Este viernes 7 de noviembre la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en CDMX, anunció que terminará el semestre con clases en línea debido a que no existen condiciones para regresar al campus.

Aunque no se especifica en el comunicado, la facultad habría quedado muy afectada tras el paro que se sostuvo por varias semanas, por lo que el semestre terminará en línea.

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM reiteró que impartir y asistir a las clases en línea será obligatorio y se pide realizar las evaluaciones conforme al calendario escolar.

Cabe mencionar que aunque las clases se realizarán de forma virtual, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales seguirá trabajando en las reparaciones y estará abierta para trámites académicos.