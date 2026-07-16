El abogado de la recepcionista agredida por Octavio Cortés Jiménez en el hotel Park Life Paradox en Santa Fe, CDMX, ya cuenta con medidas de protección.

El abogado Édgar Adaya Tenorio reveló en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula que se ratificaron hace semana y media las medidas de protección para su cliente:

Prohibición de acercarse: El agresor tiene estrictamente prohibido aproximarse a la víctima.

Prohibición de molestar o intimidar: Cortés Jiménez no puede realizar actos de molestia o intimidación hacia ella, ya sea de forma directa o a través de una tercera persona

Autoridades otorgaron medidas de protección a recepcionista agredida por Octavio Cortés Jiménez

La recepcionista agredida por Octavio Cortés Jiménez cuenta con diversas medidas de protección legales y de seguridad personal debido al temor que siente tras el ataque y la peligrosidad que se le atribuye al agresor.

Según su abogado, Edgar Adaya Tenorio, a la víctima se le otorgaron medidas de protección por parte de un juez de control, las cuales fueron ratificadas recientemente.

Estas medidas fueron otorgadas con el objetivo de que Octavio Cortés Jiménez no se le pueda acercar o realizar actos de molestia o intimidación hacia la víctima, de forma directa o con terceros.

Debido a que teme por su vida y la de su familia, la víctima solicitó que se resguardara su imagen y no se mostrara su rostro durante la entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Actualmente, la defensa busca que la clasificación del delito cambie de lesiones dolosas a feminicidio en grado de tentativa, lo que implicaría medidas legales más severas contra el agresor.

Esto es lo que se sabe sobre la agresión de Octavio Cortés Jiménez a recepcionista

La agresión de Octavio Cortés Jiménez contra una recepcionista del hotel Park Life Paradox, en Santa Fe, ocurrió el 29 de junio alrededor de las 19:30 horas y fue captada por las cámaras de seguridad del establecimiento.

La agresión comenzó por una disputa sobre un paquete que el huésped esperaba y que no había llegado ese día.

Cortés Jiménez insultó a la trabajadora, golpeó el mostrador y, tras un forcejeo por el teléfono con el que ella intentaba grabar, la tomó del cabello, la arrojó al suelo y comenzó a patearla y darle puñetazos.

El ataque se detuvo gracias a un ciudadano extranjero que intervino gritando en inglés que se detuviera y llamaran a la policía, lo cual la defensa considera que evitó que el hecho se consumara como un feminicidio.

La recepcionista presenta al menos 10 lesiones, incluyendo daños en la columna vertebral y las cervicales que afectan su movilidad, así como un fuerte moretón en el ojo derecho con riesgo de desprendimiento de retina.

Un agente de seguridad privada presenció la agresión, pero se negó a intervenir bajo el argumento de que “no podía detener al huésped” y que eso le causaría problemas.

A pesar del ataque brutal, el hotel permitió que Cortés Jiménez permaneciera hospedado durante más de 10 días adicionales, mientras la empleada seguía trabajando en el mismo lugar.

El agresor logró escapar del hotel junto con su familia justo cuando el personal de la fiscalía llegó al lugar tras la difusión mediática del video.