El guardia que aparece en el video de la agresión contra una recepcionista por parte de Octavio Cortés Jiménez fue suspendido luego de que se señalara su omisión para auxiliar a la trabajadora durante los hechos.

La información fue revelada en el programa de Ciro Gómez Leyva, donde la propia víctima explicó el motivo por el que el elemento de seguridad no intervino, pese a que presenció parte de la agresión captada por cámaras de seguridad.

Suspenden al guardia que no defendió a la recepcionista de Octavio Cortés Jiménez; víctima explica por qué no intervino

De acuerdo con lo difundido en el espacio informativo de Ciro Gómez Leyva, la recepcionista agredida por Octavio Cortés Jiménez aseguró que el guardia no la protegió porque, según le explicó, “se podía meter en problemas si agarraba a algún huésped”.

La declaración surgió después de que el video de la agresión se viralizara en redes sociales, donde múltiples usuarios cuestionaron la actuación del elemento de seguridad al no intervenir para impedir el ataque contra la trabajadora.

Asimismo, se dio a conocer que el policía responsable de la omisión sí fue suspendido tras los hechos; sin embargo, la víctima señaló que no recibió el apoyo que necesitaba durante la agresión ocurrida en CDMX, situación que ha generado críticas sobre los protocolos de actuación del personal de seguridad en este tipo de casos.

El caso de Octavio Cortés Jiménez continúa generando indignación pública, mientras las autoridades mantienen las investigaciones correspondientes sobre la agresión y la actuación del personal presente durante el incidente.

De momento ya existe una denuncia formal en la Fiscalía de la CDMX así como una petición para reclasificar el caso a tentativa de feminicidio, con lo cual se podría girar una orden de aprehensión en contra de Octavio Cortés Jiménez.

No obstante, también se reveló que tras hacerse viral el video presentado en el programa de Gómez Leyva, Cortés Jiménez huyó del hotel Park Life en un vehículo junto a su familia; se presume que habría salido del país rumbo a Estados Unidos, ya que cuenta con doble nacionalidad.