La víctima de Octavio Cortés Jiménez rechazó la posibilidad de otorgarle el perdón tras la agresión que sufrió y aseguró que su única exigencia es que se haga justicia.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, la recepcionista agredida por Cortés Jiménez expresó que el recuerdo del ataque permanece intacto y que aún vive con temor por las consecuencias del caso.

“Nunca se me va a olvidar su rostro cuando me golpeaba, él no tuvo compasión por mí. Es muy difícil considerar otorgarle el perdón”, Recepcionista víctima de Octavio Cortés Jiménez

Víctima de Octavio Cortés Jiménez pide justicia y teme por su seguridad

Durante una entrevista en el programa con Ciro Gómez Leyva, la recepcionista agredida por Octavio Cortés Jiménez rechazó otorgarle el perdón, asegurando que arruinó su vida y que él no tuvo compasión por ella cuando la golpeaba brutalmente en el hotel Park Life de Santa Fe, en CDMX.

Esto fue lo que declaró la víctima al ser cuestionada sobre la posibilidad de reconciliarse con su agresor, dejando claro que no contempla esa opción.

Durante la conversación, Ciro Gómez Leyva hizo referencia al caso de María Felicia Jiménez, quien decidió perdonar a Víctor Rodríguez Padilla, y preguntó si ella podría tomar una decisión similar; sin embargo, la respuesta fue un no contundente.

“Solo quiero que se haga justicia porque si me hubiera matado sería otra historia. Tengo miedo por mí y por mi familia, esta persona es peligrosa, es algo más grande de lo que me imaginaba” Recepcionista víctima de Octavio Cortés Jiménez

En la entrevista, la víctima insistió en que su prioridad es que el caso tenga consecuencias legales para Octavio Cortés Jiménez, de quien actualmente no se sabe su paradero pues huyó junto con su familia del hotel el pasado 15 de julio, justo cuando el video de su agresión se hizo viral.

Las declaraciones reavivaron la atención sobre el proceso judicial que enfrenta Octavio Cortés Jiménez, mientras la víctima reiteró que su principal preocupación es su seguridad y la de sus seres queridos, subrayando que no considera viable otorgar el perdón debido a la gravedad de la agresión y al impacto que los hechos continúan teniendo en su vida.