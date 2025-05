En medio de las críticas por el polémico actuar de las autoridades, más de uno se pregunta: ¿Quién y por qué ordenó el desalojo del Multiforo Alicia con el Ejército y Guardia Nacional? Te contamos lo que se sabe del responsable.

Fue la noche del viernes 30 de mayo de 2025 cuando elementos de la Policía, Ejército y Guardia Nacional entraron al Multiforo Alicia para desalojar a los asistentes del concierto de Fermín Muguruza, famoso cantante español.

A casi 24 horas de este hecho, ni el gobierno de la Ciudad de México ni las autoridades del Gobierno Federal han podido explicar quién ordenó el desalojo del Multiforo Alicia.

Sobre este hecho, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, comunicó que se ha iniciado una investigación para saber quiénes son los responsables del desalojo del Multiforo Alicia con el Ejército y Guardia Nacional.

“Me permito confirmar que los mandos responsables del sector han sido relevados de su cargo y las investigaciones continúan", señaló Clara Brugada, versión que fue apoyada por el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vásquez.

Clara Brugada no avaló desalojo del Multiforo Alicia en concierto de Fermín Muguruza; defiende derecho a la cultura

Por su parte, Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, se pronunció al respecto y rechazó categóricamente el hecho, señalando que ella no tiene la facultad de mandar sobre el Ejército y Guardia Nacional.

“Lamento la cancelación del concierto [...] La Alcaldía Cuauhtémoc no tiene facultades ni mando sobre el Ejército [...] No fui informada, no se mandó ningún ‘inspector’ ni participé en ese operativo”

Alessandra Rojo de la Vega