La noche de hoy miércoles 5 de noviembre de 2025, se reportaron protestas a las afueras del en el Foro Indie Rocks, ubicado en la Ciudad de México (CDMX), por el concierto de la cantante israelí Noga Erez.

A las afueras del Foro Indie Rocks, en colonia Roma de la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX, un grupo de jóvenes se dieron cita con pancartas para externar su rechazo a la presentación de Noga Erez, a quien calificaron de “sionista”.

Se trata de la primera vez en México de la artista Noga Erez, la cual se encuentra realizando una gira para presentar su nuevo disco titulado “The Vandalist”.

Reportes señalaron que un grupo de poco más de 20 jóvenes se presentaron en el Foro Indie Rocks y reprocharon con pancartas y gritos la presentación de la artista israelí.

Debido a esto, al Foro Indie Rocks arribaron un grupo muy numeroso de policías, con la finalidad de resguardar el lugar y dispersar a los manifestantes.

De acuerdo con imágenes, los elementos de seguridad habrían encapsulado a los jóvenes con la intención de detener las protestas contra la cantante Noga Erez.

En estas acciones algunos jóvenes denunciaron golpes por parte de los policías de la CDMX, además de intimidación para retirarlos del lugar.