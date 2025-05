Fue durante un concierto de Caifanes que Saúl Hernández mostró su apoyo al recinto cultural Multiforo de Alicia.

Así como al cantante Fermín Muguruza, cuyo concierto del viernes 30 de mayo fue desalojado por elementos del Ejército y Guardia Nacional.

La banda mexicana se presentó en el Auditorio Nacional de la CDMX horas después de lo ocurrido en Multiforo Alicia.

En medio de su concierto, previo a tocar “Antes de que nos olviden” fue que Saúl Hernández habló de lo ocurrido.

Visiblemente molesto, el integrante de los Caifanes externó la importancia del recinto cultural.

Saúl Hernández mostró estar al tanto de lo ocurrido, pues mencionó la injusticia perpetrada.

Ya que en el Foro estaba tocando Fermín Hernández y que el recinto tenía público.

Saúl Hernández habló en nombre de todos los integrantes de Caifanez, expresando su desaprobación ante los hechos.

La banda también defendió la libertad de expresión y enviando una mentada de madre a los responsables de la clausura del Multiforo Alicia:

“Ante estas cosas estamos totalmente en contra, no puede ser, no se vale, no puedes ser viento ante la libertad expresión. Ya siendo que Nacho ha peleado por el foro Alicia totalmente y ha peleado legalmente. Quien haya mandado a clausurar el foro Alicia que vaya y chingue a su puta madre. No se vale”.

Raúl Hernández de Caifanes