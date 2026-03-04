Laura Gabriela Chang Marroquín fue designada delegada de la Fiscalía General de la República (FGR) en Ciudad de México como parte de una reestructuración ordenada por Ernestina Godoy Ramos.

Su trayectoria dentro de la institución la posiciona como una funcionaria con sólida experiencia en litigio y ordenamiento jurídico federal.

¿Quién es Laura Gabriela Chang Marroquín?

Laura Gabriela Chang Marroquín es una funcionaria de carrera dentro de la FGR.

Fue designada como delegada de la FGR en la Ciudad de México como parte de una reestructuración institucional encabezada por la fiscal general Ernestina Godoy Ramos.

¿Cuántos años tiene Laura Gabriela Chang Marroquín?

No existe información pública disponible sobre su fecha de nacimiento o edad de Laura Gabriela Chang Marroquín.

¿Quién es el esposo de Laura Gabriela Chang Marroquín?

No hay datos públicos confirmados sobre el estado civil o pareja de Laura Gabriela Chang Marroquín.

¿Qué signo zodiacal es Laura Gabriela Chang Marroquín?

No se conoce públicamente su fecha de nacimiento, por lo que no es posible determinar el signo zodiacal de Laura Gabriela Chang Marroquín.

¿Quiénes son los hijos de Laura Gabriela Chang Marroquín?

No hay información pública disponible sobre si Laura Gabriela Chang Marroquín tiene hijos.

¿Qué estudió Laura Gabriela Chang Marroquín?

Se desconocen las escuelas en las que Laura Gabriela Chang Marroquín haya llevado a cabo su formación profesional.

¿En qué ha trabajado Laura Gabriela Chang Marroquín?

Laura Gabriela Chang Marroquín ha desarrollado su carrera dentro de la Fiscalía General de la República.

Antes de ser delegada en la Ciudad de México, encabezó la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), donde atendía asuntos de alta complejidad jurídica.