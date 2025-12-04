Por medio de un mensaje que publicó en X, el Ministro en retiro, Arturo Zaldívar, expresó su reconocimiento a Ernestina Godoy por su nombramiento como la titular de la FGR.

“Felicito con afecto a Ernestina Godoy, por su nombramiento como Fiscal General de la República” Arturo Zaldívar

Arturo Zaldívar felicita a Ernestina Godoy; confía en que realizará buen trabajo

En la sesión del 3 de diciembre, el pleno del Senado eligió con 97 votos a favor a Ernestina Godoy Ramos como la nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

Ante ello, diversas figuras de la vida pública nacional han manifestado su postura, como el caso del Coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar.

“Su sólida experiencia en seguridad y procuración de justicia será invaluable. Estoy seguro de que su compromiso y convicción harán una diferencia profunda en esta institución” Arturo Zaldívar

En su publicación, el ministro en retiro de la SCJN, extendió una felicitación a Ernestina Godoy, además de que dijo confiar en su desempeño, pues tiene una trayectoria que la respalda.

Lo anterior debido a que Arturo Zaldívar resaltó que en las tareas que ha desempeñado en seguridad y procuración de justicia, ha demostrado “compromiso y convicción” que harán una diferencia.

Arturo Zaldívar felicita a Ernestina Godoy por su nombramiento en la FGR (@ArturoZaldivarL/X)

Ernestina Godoy fue elegida como nueva titular de la FGR

Tras obtener 97 votos a favor en la sesión del 3 de diciembre en el Senado, la exconsejera Jurídica de Presidencia, Ernestina Godoy, fue elegida como la titular de la FGR.

Durante los trabajos, la también ex fiscal General de Justicia de la CDXM, planteó sus propuestas para implementar en la FGR, siendo las que se presentan a continuación:

Avanzar en el fortalecimiento integral de los protocolos de atención que aseguren cero tolerancia a la tortura y tratos crueles

Perfeccionar los mecanismos rigurosos de control y supervisión

Investigar y sancionar con la misma severidad a cualquier servidor público que incurra en violaciones de derechos humanos

Asegurar el fortalecimiento de la prueba científica y la cadena de custodia

Consolidar los mecanismos constitucionales para la atención ciudadana

Fortalecer los mecanismos alternativos de solución, de control de controversias, lo que no implica impunidad

De la misma forma, se comprometió a integrar a su programa de trabajo, un decálogo de acciones que presentó la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano.