Claudia Pérez es diputada del PAN en el Congreso de la CDMX, pero se encuentra en medio de la polémica tras una trifulca que protagonizó.

Además de Claudia Pérez, las diputadas que se vieron involucradas en el altercado que incluyó empujones, jaloneos y golpes son:

¿Quién es Claudia Pérez, diputada del PAN en el Congreso de la CDMX?

Claudia Susana Pérez Romero es una política mexicana que se encuentra ligada al Partido Acción Nacional (PAN).

Preside la Comisión de Agenda 2030 y cuenta con trayectoria legislativa.

Claudia Pérez, diputada del PAN en el Congreso de la CDMX (@claudiaperezromeromx / Instagram )

Claudia Pérez es diputada local del Partido Acción Nacional (PAN) por el Distrito 20, correspondiente a Álvaro Obregón y Cuajimalpa.

Además, opera un módulo de atención ciudadana enfocado en la atención a mujeres víctimas de violencia.

¿Cuántos años tiene Claudia Pérez, diputada del PAN en el Congreso de la CDMX?

Claudia Susana Pérez Romero tiene 39 años de edad.

¿Quién es el esposo de Claudia Pérez, diputada del PAN en el Congreso de la CDMX?

No se tiene información acerca del esposo de Claudia Susana Pérez Romero.

Claudia Pérez, diputada del PAN en el Congreso de la CDMX (@claudiaperezromeromx / Instagram )

¿Cuántos hijos tiene Claudia Pérez, diputada del PAN en el Congreso de la CDMX?

No hay información pública sobre los hijos de Claudia Susana Pérez Romero.

¿Qué estudió Claudia Pérez, diputada del PAN en el Congreso de la CDMX?

Claudia Pérez es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, Ciencias políticas y gobierno por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán.

Además cuenta con un Diplomado en Transparencia y Control Gubernamental, Ciencias políticas y gobierno en FES- ACATLAN.

¿En qué ha trabajado Claudia Pérez, diputada del PAN en el Congreso de la CDMX?

Claudia Pérez cuenta con una amplia trayectoria:

Instituto Mexicano de la Juventud, coordinadora y capacitadora del programa federal “Emprendedores Juveniles”

Gestora en el Módulo de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas de la Dip. Mariana Gómez del Campo Gurza

Asesor de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con el Dip. Gabriel Gómez del Campo Gurza

Empleada Administrativa en la Delegación Benito Juárez

Asesor del grupo Parlamentario de Acción la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Concejal de Representación Proporcional en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos

Integrante de la estructura de la Red Humanista por Latinoamérica, capítulo México

Concejal de Mayoría Relativa en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos

Diputada del Congreso de la Ciudad de México

Claudia Pérez, diputada del PAN en el Congreso de la CDMX (@claudiaperezromeromx / Instagram )

Claudia Pérez fue una de las diputadas que se vio involucrada en una trifulca en el Congreso de la CDMX

El altercado en el Congreso CDMX sucedió cuando el Pleno analizaba el dictamen para extinguir el InfoCDMX y crear un nuevo órgano de transparencia.

La discusión se tensó cuando diputadas y diputados del PAN tomaron la tribuna para frenar la votación.

Diputados de Morena también subieron a la tribuna por lo que se generó gran tensión que derivó en forcejeos dentro y alrededor de la Mesa Directiva.

Las diputadas Yuriri Ayala, Claudia Pérez y Daniela Álvarez se jalaron el cabello, se empujaron y acabaron en una pelea.

El presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma, intervino y canceló la sesión.

Tras el altercado, a Claudia Pérez se le vio con collarín y recibió atención médica.