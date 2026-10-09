Trabajadores activos y jubilados del IMSS se manifestaron frente a la Secretaría de Gobernación, dependencia a cargo de Rosa Icela Rodríguez, para expresar sus inconformidades.

La protesta inició la tarde de este jueves 8 de octubre. Manifestantes colapsaron vialidades aledañas a Segob como respuesta a la falta de atención a sus demandas, entre las que destaca la renuncia del Dr. Rafael Olivos Hernández, Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

Lo acusan formalmente de violar la legislación laboral vigente y los estatutos internos del sindicato, además de incurrir en presuntos malos manejos.

El detonante de la molestia es la aceptación por parte de la dirigencia de un aumento salarial del 2.9%, el cual consideran insuficiente por lo que exigen:

Aumento salarial

Insumos y equipo médico de calidad

Retiro digno

Trabajadores del IMSS se manifiestan en la sede sindical (N+/Televisa )

Protesta de trabajadores del IMSS frente a Segob llega a Paseo de la Reforma

Tras marchar sobre Bucareli y Morelos, manifestantes del IMSS se dirigieron a Segob, donde después de varios minutos fueron atendidos; sin embargo, al no llegar a un acuerdo, se retomó la manifestación.

Aproximadamente 800 trabajadores, divididos en dos grupos, bloquearon la circulación en ambos sentidos de Avenida Chapultepec a la altura de Abraham González, en alcaldía Cuauhtémoc.

17:16 #PrecauciónVial | Cerrada la circulación en ambos sentidos de Av. Chapultepec a la altura de Abraham González, @AlcCuauhtemocMx, por presencia de manifestantes. #AlternativaVial Av. Álvaro Obregón y Puebla. https://t.co/0qcaCzMGlm — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 8, 2026

Un grupo más cerró la circulación en carriles laterales de Paseo de la Reforma al Oriente, a la altura de Florencia.

17:34 #PrecauciónVial | Manifestantes cierran la circulación en carriles laterales de Paseo de la Reforma al Oriente y Av. Florencia, @AlcCuauhtemocMx. #AlternativaVial Circuito Interior, Eje 1 y Eje 2 Norte. https://t.co/q1QtHduzml — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 8, 2026

De acuerdo con diversos medios de comunicación, trabajadores del IMSS amenazaron con cerrar calles y avenidas en la Ciudad de México por varias horas para presionar a las autoridades.

Aunque los organizadores informaron a autoridades que se manifestarían e incluso revelaron la ruta, las principales vialidades están siendo afectadas ya que estos circularon por una ruta distinta.

Las alternativas viales son: