La Secretaría de Gobernación llamó a los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a continuar el diálogo para atender sus planteamientos y construir acuerdos.

El exhorto ocurrió después de que un grupo de trabajadores se retiró de la mesa instalada este jueves 8 de octubre y se movilizó hacia Paseo de la Reforma.

La protesta provocó afectaciones viales en distintos puntos, mientras el Gobierno de México reiteró su disposición para acompañar las conversaciones mediante el diálogo, respeto y concertación.

Segob pide continuar el diálogo con trabajadores del IMSS

Durante la reunión en instalaciones de Segob, trabajadores del IMSS plantearon sus diferencias ante autoridades, con el objetivo de encontrar soluciones mediante el diálogo.

Sin embargo, un grupo decidió levantarse de la mesa y trasladarse hacia Paseo de la Reforma, donde realizó bloqueos que afectaron la circulación vehicular.

Trabajadores del IMSS se manifiestan en la sede sindical (N+/Televisa )

Segob exhortó a los trabajadores a privilegiar los canales de atención con la Unidad de Gobierno y evitar acciones que perjudiquen a terceros.

La dependencia señaló que el libre tránsito y las actividades cotidianas de la población deben mantenerse mientras continúa el proceso de atención a las demandas.

El Gobierno de México reiteró su disposición para acompañar el proceso y buscar soluciones a las diferencias planteadas por los trabajadores y sus organizaciones.

Segob pidió mantener el diálogo con trabajadores del IMSS (Segob)

¿Por qué protestan los trabajadores del IMSS?

La manifestación frente a Segob reunió a trabajadores activos y jubilados del IMSS, quienes expresaron inconformidades relacionadas con salarios y condiciones laborales.

Entre sus principales demandas se encuentra un mayor aumento salarial, además de insumos y equipo médico de calidad y un retiro digno para los trabajadores.

Los manifestantes también exigieron la renuncia de Rafael Olivos Hernández, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.

De acuerdo con los inconformes, Olivos es señalado por presuntas violaciones a la legislación laboral y los estatutos sindicales, así como por presuntos malos manejos.

El descontento también está relacionado con la aceptación de un aumento salarial de 2.9%, porcentaje que los trabajadores consideran insuficiente frente a sus demandas.

Tras marchar por Bucareli y Morelos, los manifestantes llegaron a Segob y fueron atendidos; posteriormente, al no alcanzar acuerdos, retomaron la movilización.

Aproximadamente 800 trabajadores, divididos en dos grupos, bloquearon ambos sentidos de Avenida Chapultepec, a la altura de Abraham González, en la alcaldía Cuauhtémoc.