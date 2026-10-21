Ricardo Salinas Méndez es un político y empresario originario de Acapulco, Guerrero, conocido por su trayectoria en el sector restaurantero y por haberse desempeñado como oficial mayor de la Secretaría de Finanzas y Administración (Sefina) del gobierno estatal, durante la administración de Evelyn Salgado Pineda.

El 16 de octubre de 2026, Salinas Méndez renunció a la Oficialía Mayor y ese mismo día se registró en el proceso interno de Morena para buscar la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Acapulco, rumbo a las elecciones de 2027.

¿Quién es Ricardo Salinas Méndez?

Ricardo Salinas Méndez es un empresario y exfuncionario público de Guerrero. Antes de incorporarse al gobierno estatal, desarrolló actividades en el sector restaurantero, experiencia que ha relacionado con el aprendizaje sobre administración, generación de empleo y toma de decisiones.

Su trayectoria política y administrativa incluye su paso por la Oficialía Mayor de la Secretaría de Finanzas y Administración de Guerrero. Tras dejar ese cargo, se registró en el proceso interno de Morena en Acapulco y manifestó su interés en promover la unidad entre las distintas corrientes del partido, así como el diálogo con militantes y liderazgos territoriales.

¿Qué edad tiene Ricardo Salinas Méndez?

Ricardo Salinas Méndez tiene 38 años. Nació el 1 de abril de 1988 en Acapulco, Guerrero.

¿Ricardo Salinas Méndez tiene pareja?

Sí, Ricardo Salinas Méndez está casado. Sin embargo, no se cuenta con información pública verificable que permita identificar el nombre completo de su esposa.

¿Qué signo zodiacal es Ricardo Salinas Méndez?

Ricardo Salinas Méndez es Aries, signo zodiacal correspondiente a las personas nacidas entre el 21 de marzo y el 19 de abril.

Este signo pertenece al elemento fuego y, dentro de la astrología, se asocia con la iniciativa, la energía, la determinación y el liderazgo.

¿Ricardo Salinas Méndez tiene hijos?

Sí, Ricardo Salinas Méndez es padre de tres hijos.

¿Qué estudió Ricardo Salinas Méndez?

La información pública disponible no permite confirmar una licenciatura, un posgrado o diplomados específicos de Ricardo Salinas Méndez.

En entrevistas, ha destacado su experiencia en el sector restaurantero y su incorporación al negocio familiar desde los 16 años. Sin embargo, no se cuenta con datos verificables sobre las instituciones educativas en las que cursó estudios ni sobre grados académicos concretos.

¿En qué ha trabajado Ricardo Salinas Méndez?

Ricardo Salinas Méndez ha desarrollado actividades en el sector empresarial y en la administración pública de Guerrero. Su trayectoria incluye experiencia en restaurantes y un cargo administrativo en el gobierno estatal.

Entre los puestos y actividades que ha desempeñado se encuentran: