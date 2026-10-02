Un grupo de trabajadores del IMSS en la CDMX irrumpió este jueves 1 de octubre en las instalaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

La protesta inició cerca del Centro Médico Nacional Siglo XXI y se desplazó hasta la sede del SNTSS en la colonia Condesa, donde los manifestantes intentaban entablar un diálogo con representantes del sindicato.

Según autoridades, en el lugar los manifestantes ya dialogan con personal del sindicato del IMSS, mientras policías mantienen la vigilancia en el exterior de las instalaciones.

Trabajadores del IMSS (Especial)

¿Por qué protestan los trabajadores del IMSS en las instalaciones del sindicato?

La tarde de este 1 de octubre, cerca de 50 trabajadores del IMSS rompieron las cadenas de las oficinas del sindicato ubicadas sobre Circuito Interior, como parte de las protestas que mantienen desde temprano.

Los trabajadores exigen mejores condiciones de trabajo y salarios, así como modificaciones en asuntos relacionados con jubilaciones, pensiones, plazas e insumos médicos.

Sus principales exigencias son:

Aumento de 10% al salario base

Abasto de medicamentos, insumos y equipo médico

Cubrir vacantes y reducir sobrecarga laboral

Jubilación con mayores garantías

En el sitio, personal de la Secretaría de Gobernación acudió a la manifestación para plantear una comisión de 15 representantes sindicales y que quienes ingresaron al edificio desalojen el inmueble.

Trabajadores del IMSS (Especial)

Trabajadores del IMSS piden salida de Rafael Olivos

Además de lo ya mencionado, una de las demandas más importantes de los manifestantes es la destitución de Rafael Olivos Hernández, secretario general del SNTSS.

Los inconformes también piden que se organice un congreso extraordinario del sindicato, en el que puedan expresar sus reclamos y debatir las decisiones de la dirigencia.