Conductores casi pierden la transmisión en vivo del programa Hoy, acusan que fue por el tráfico en la CDMX.

Aunque parecía que la emisión del programa Hoy era normal, a través de las redes sociales se exhibió que minutos habría gran preocupación porque no llegaban los conductores.

Este es el video que muestra que los conductores de Hoy casi pierden la transmisión por tráfico en CDMX

Este jueves 11 de septiembre la producción del programa Hoy vivió un momento de tensión al ver que ya iba empezar la emisión y no se encontraba presente ninguno de sus conductores.

Fue a través de sus redes sociales que el matutino exhibió que sus conductores casi se pierden la transmisión y todo por culpa del tráfico en CDMX.

En el video se puede ver cómo todos los conductores de Hoy llegaron solo unos minutos antes de que empezará la transmisión.

Las imágenes mostraron la tensión que se generó en el foro y la manera en la que fueron llegando los conductores solo unos minutos antes de la emisión:

8:54 Karime Pindter -de 32 años de edad- llegó al foro

-de 32 años de edad- llegó al foro 8:54 Paul Stanley -de 39 años de edad- terminó su maquillaje

-de 39 años de edad- terminó su maquillaje 8:54 Arath de la Torre -de 50 años de edad- seguía en maquillaje

-de 50 años de edad- seguía en maquillaje 8:56 Andrea Escalona -de 39 años de edad- llegó al foro del programa Hoy

-de 39 años de edad- llegó al foro del programa Hoy 8:57 Arath de la Torre se trasladó al foro

8:57 Tania Rincón -de 38 años de edad- entra corriendo al foro

-de 38 años de edad- entra corriendo al foro 8:59 Andrea Legarreta -de 54 años de edad- llegó corriendo al foro justo cuando ya estaba empezando la emisión

En tacones y corriendo, Andrea Legarreta pudo entrar en la cuenta final antes de entrar al aire.

Al ver que su había llegado, Tania Rincón de inmediato se movió para darle su lugar, pese a que ya se habría preparado para empezar el programa Hoy.

Por su parte Raúl Araiza -de 60 años de edad- fue el único que llegó a tiempo al programa Hoy.

Hoy el tráfico estaba de locos y nuestros conductores corrieron para lograr llegar al aire 😅😅 #HOY #tráfico pic.twitter.com/4fNthVQCep — Programa Hoy (@programa_hoy) September 11, 2025

Andrea Legarreta toma con humor haber llegado segundos antes de que empezará el programa Hoy

Todos los conductores se justificaron señalando que habrían llegado tarde por culpa del tráfico en la CDMX.

Andrea Escalona incluso confesó que ella pensó que no llegaría a tiempo al programa Hoy.

Por su parte, Andrea Legarreta compartió el video del momento en el que llegó corriendo al programa Hoy, justo unos segundos antes de que empezará la emisión.

Andrea Legarreta tomó con humor esta situación y solo señaló: “Ufff jajajajaja el tráfico estaba rudo”.

Cabe recordar que no es la primera vez que los conductores de Hoy son exhibidos por llegar tarde a la emisión.

Andrea Legarreta y Galilea Montijo han salido al aire a medio vestir, incluso hay videos en donde las muestran sin zapatos porque no les dio tiempo.

Pero no han sido las únicas y es que hay algunos conductores que no se encuentran en la primera sección del matutino y ya se incorporan posteriormente.

Ya sea porque llegaron tarde o porque tuvieron que cumplir con un compromiso antes.