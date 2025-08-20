El regreso de Las Estrellas Bailan en Hoy 2025 es oficial y se dice que inició el casting de parejas para la nueva edición.

Se prevé que la séptima temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy 2025 llegará en octubre con varias sorpresas en la competencia.

Inicia casting de parejas para Las Estrellas Bailan en Hoy 2025

Ya comenzó el casting para formar las parejas que participarán en la nueva temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy 2025.

El programa, que es parte de Hoy, busca nuevas celebridades que quieran demostrar su talento en la pista de baile.

Las Estrellas bailan en Hoy 2024 llega a su final (Instagram/@programahoy)

Internautas propusieron a parejas de famosos que les gustaría ver en Las Estrellas Bailan en Hoy 2025, lista de la que destacan:

Gala Montes, de 25 años de edad

Karime Pindter, de 32 años de edad

Martin Ricca, de 39 años de edad

Aleska Génesis, de 34 años de edad

Luca Onestini, de 32 años de edad

Alejandra Tijerina, de 30 años de edad

Andrea Rodríguez, productora de Hoy, no ha confirmado a las parejas que serán parte de Las Estrellas Bailan en Hoy 2025.

Sin embargo, el estreno de la nueva temporada se prevé que llegue en el mes de octubre.

Las Estrellas Bailan en Hoy comenzó su primera temporada en 2021; desde entonces, tiene una destacada presencia en el matutino.

Las Estrellas bailan en Hoy 2023 (@programahoy / Instagram )

¿Quién ganó Las Estrellas Bailan en Hoy 2024?

Los ganadores de Las Estrellas Bailan en Hoy 2024, final que se celebró el 13 de diciembre, fueron Sandra Itzel e Imanol.

Los artistas lograron cerrar su participación con una calificación perfecta y superaron a cinco parejas en la gran final.

Sandra Itzel e Imanol se convirtieron en la pareja favorita de Las Estrellas Bailan en Hoy 2024 gracias a la química en cada baile.

La final de Las Estrellas Bailan en Hoy 2024 estuvo llena de momentos emocionantes entre los participantes.

Las parejas demostraron su talento y esfuerzo, y el público fue testigo de la culminación de semanas de arduo trabajo.