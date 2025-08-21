Emmanuel Palomares -de 35 años de edad- le coqueteó a Andrea Legarreta, el momento quedó grabado en un video del canal de YouTube de Hoy.

Andrea Legarreta -de 54 años de edad- no dudó en mandarle un mensaje a Emmanuel Palomares, ¿será que pronto se van a reunir en el programa Hoy?

Emmanuel Palomares le coquetea a Andrea Legarreta en Hoy para YouTube

Por motivo de la celebración de los 27 años del programa Hoy, los conductores han revivido algunos de los momentos que han vivido en el matutino.

Uno de ellos fue cuando Andrea Legarreta le cantó a Emmanuel Palomares, mientras que él se mostró muy cercano a la conductora.

Emmanuel Palomares, actor. (@emmanuelpalomares)

Esto provocó que Emmanuel Palomares le coqueteara a Andrea Legarreta frente las cámaras del programa Hoy.

Tras revivir este momento, Andrea Legarreta le pidió a Emmanuel Palomares que se diera una vuelta por el programa Hoy para “ver si se acordaba” de lo que había pasado.

Emmanuel Palomares no tardó en responderle a Andrea Legarreta y aceptó la propuesta de ir al matutino.

De manera coqueta, Emmanuel Palomares le destacó a Andrea Legarreta que podrían recordar viejos tiempos.

“Estoy de acuerdo Andrea, yo creo que sí debería hablar con la producción para ir por allá y cantar y bailar y volver a recordar esos viejos tiempos” Emmanuel Palomares

Andrea Legarreta agradece la presencia de Emmanuel Palomares en el mundo, porque le gusta a todos

Tras el coqueteo de Emmanuel Palomares, Andrea Legarreta no dudó en responderle frente a las cámaras del programa Hoy.

Luego de que le pusieron música romántica, Andrea Legarreta puntualizó que en realidad no podía pensar mucho.

Andrea Legarreta le pidió a Emmanuel Palomares que pusiera la fecha para su visita al programa Hoy.

Sin embargo, aclaró que ella no revivió su momento con Emmanuel Palomares, sino que fue la producción.

Pero, sí se mostró interesada en la visita de Emmanuel Palomares, incluso cuestionó a sus compañeros sobre su edad.

“Ahora bien yo no reviví el momento, lo revivió producción y me alborotó la memoria y la hormona (…) No va a ver silla de toques, pero como qué edad tiene el muchacho” Andrea Legarreta

Andrea Legarreta destacó que a todas personas les gusta Emmanuel Palomares , sin importar el género o la edad.

Es por ello por lo que Andrea Legarreta agradeció la presencia de Emmanuel Palomares en este mundo.

“Emmanuel Palomares es un ser que le gusta a todos y todas, de todas las edades, generaciones, de todos los gustos. Siempre se va a agradecer su presencia en este mundo” Andrea Legarreta