Una vez más, Shanik Berman es “confundida” con Taylor Swift ahora por la audiencia del programa Hoy.

Y es que Shanik Berman, esta semana tuvo su momento icónico en Hoy al aparecer con un outfit similar al de Taylor Swift.

¿Shanik Berman a lo Taylor Swift? Vive su icónico momento en Hoy

Shanik Berman, colaboradora del programa Hoy, tiene ganado el corazón de los fans de la cantante estadounidense Taylor Swift, de 35 años de edad.

Esto porque Shanik Berman, de 66 años de edad, llegó a Hoy vistiendo un atuendo parecido a los que usa Taylor Swift.

La conductora no olvidó ni las botas por lo que al ver la reacción de sus compañeros de inmediato les confirmó lo evidente.

Iba al estilo “The Life of a Showgirl“, nombre del nuevo disco de Taylor Swift. Por lo que audiencia aplaudió la sincera de la conductora quien, en definitiva, es una Swifties.

“¿Shanik Berman, eres swiftie?“, ”Te luce increíble ese outfit", “Shanik hermosa, no les hagas caso, tú sé quien quieras”, expresaron.

¿Cuándo se estrena el nuevo disco de Taylor Swift?

Los Swifties y Shanik Berman están esperando con ansias el nuevo disco de Taylor Swift, el cual lleva por nombre “The Life of a Showgirl“.

Para sorpresa de los escuchas, el duodécimo álbum de estudio de Taylor Swift, se estrenará el 3 de octubre.

El disco sucede a The Tortured Poets Departmen, que vio la luz el año pasado. Contendrá 12 temas bajo la producción de Max Martin y Shellback.

La sorpresa es aún mayor puesto que Sabrina Carpenter, de 26 años, colabora con Taylor Swift en la canción cuyo nombre es el mismo al del álbum.

Con la finalidad de alimentar las expectativas, la cantante de Shake It Off compartió en su cuenta de Instagram la portada así como parte del arte de su nueva producción discográfica.

Incluso reveló la lista de canciones que lo estructuran: