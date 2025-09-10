Anel Noreña- de 80 años de edad- sorprendió al reaparecer en el programa Hoy junto con su hijo José Joel tras sufrir un infarto cerebral.

La también actriz, Anel Noreña compartió detalles sobre su reciente crisis de salud que la llevó de emergencia al hospital.

Anel Noreña reaparece en Hoy tras sufrir un infarto cerebral

Después de encender las alarmas, Anel Noreña reapareció este miércoles 10 de septiembre en el programa Hoy tras sufrir un infarto cerebral.

La actriz acompañada de su hijo José Joel -de 49 años de edad- hablaron abiertamente sobre lo ocurrido y cómo se encuentra actualmente de salud.

“Fue un susto horrible, la verdad. Íbamos a Cuernavaca y terminamos directo en emergencias” José Joel

Anel Noreña confirmó que el motivo que la llevó al hospital fue un infarto cerebral, el cual ocurrió mientras viajaba a Cuernavaca.

José Joel comentó que experimentó momentos de angustia cuando su mamá Anel Noreña empezó a perder el conocimiento y el habla.

“En la carretera empezó a perder conocimiento, se le trabó la lengua, empezó a tener un infarto cerebral” José Joel

Anel Noreña también recordó acerca el incidente: “Me fui toda, la pierna, la boca, todo”.

Además, Anel Noreña detallo que los médicos le informaron que había sufrido un infarto cerebral ligero.

Anel Noreña (Agencia Mexico)

Anel Noreña es diagnosticada con diabetes luego de sufrir infarto cerebral

Anel Noreña revelo en programa Hoy que tras sufrir un infarto cerebral ligero se le fue diagnosticada con diabetes.

Los médicos descubrieron que la crisis de salud de Anel Noreña fue a raíz de sus problemas con el azúcar.

“Me negaba a ser diabética, pero el doctor confirmó el diagnóstico y tuve que aceptarlo”, compartió Anel Noreña

José Joel indicó que su mamá Anel Noreña se encuentra bien y lo primordial es cuidar su alimentación y regular los niveles de azúcar.

“La señora está muy bien, lo que toca ahora es cuidarla y apoyarla en este proceso”, expresó José Joel

Para finalizar, Anel Noreña reafirmo estar bien de salud tras crisis de salud que la llevo de emergencias al hospital.

“Me siento muy bien, ya puedo menear la pierna. No podía ni el brazo, ni el ojo” dijo Anel Noreña.