El pasado 6 de abril de 2026, la Torre Mítikah sufrió un percance en uno de sus elevadores, dejando como saldo a 4 personas lesionadas; tras esto se suspendió el uso de dichos sistemas.

Esto destapó una serie de irregularidades en los departamentos de Torre Mítikah, mismos que comienzan a preocupar a vecinos.

Elevadores de Torre Mítikah no cuentan con programa de Protección Civil

De acuerdo con el reporte de la Alcaldía Benito Juárez, la Torre Mítikah en general, así como sus elevadores, no cuentan con Programa Interno de Protección Civil.

Es decir, se encontraron varias irregularidades en toda la estructura y funcionamiento de la Torre Mítikah que ponen en riesgo la salud e integridad de sus habitantes.

Dado el tamaño del inmueble, Bernardo Lartigue, jefe de gabinete de la demarcación, señaló que es obligatorio que tenga un Programa Interno de Protección Civil, y que el carecer del mismo es una irregularidad.

Dicho programa debe de tener instrucciones, dar los lineamientos de qué hacer durante siniestros, así como los elementos de seguridad (como extintores) que se deben de tener.

Mencionando que son los propietarios, es decir los dueños de los departamentos , los que deben de tramitar el documento ante las autoridades al ser ellos lo que están en peligro.

Torre Mitikah (Especial)

Vecinos de Torre Mítikah estarían pensado abandonar el inmueble

Tras lo anterior, varios reportes indican que se ha visto un aumento en las ventas de departamentos en Torre Mítikah, pues consideran que no tardan en aparecer problemas.

Al parecer, sumado a lo de los elevadores y la falta de Programa Interno de Protección Civil, vecinos de Torre Mítikah estarían pensando que la obra tiene una gran cantidad de irregularidades que desconocen.

En el momento que estas aparezcan no solo se corre el riesgo de afectaciones a la salud y bienestar físico, también en una posible expropiación por parte de las autoridades.

Recordemos que todo el complejo de Mítikah, que incluye la torre, centro comercial y un hospital, ha estado en el ojo público desde su construcción debido una serie de problemáticas que incluyeron quejas de habitantes, tala de árboles sin permiso y apropiación de una vía pública.