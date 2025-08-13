La noche de este martes 12 de agosto, se registró un accidente en Mitikah Centro Comercial, en la Ciudad de México (CDMX), ya que un elevador se desplomó y dejó 2 personas heridas; esto es lo que pasó.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX ya se pronunció ante lo que pasó en Mitikah Centro Comercial, ubicado en la alcaldía Benito Juárez, sobre avenida Río Churubusco en la colonia Xoco.

De momento, las autoridades de CDMX, tanto la SSC como el alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza Acevedo, dieron a conocer que iniciarán las averiguaciones correspondientes sobre lo que pasó en Mitikah Centro Comercial.

¿Qué pasó en Mitikah Centro Comercial? Accidente en un elevador dejó 2 personas heridas

Alrededor de las 19:00 horas, se registró un accidente en Mitikah, centro comercial de Benito Juárez: se desplomó un elevador que dejó 2 personas heridas, por lo que servicios de emergencia arribaron al lugar.

Esto fue constatado por el alcalde de Benito Juárez, el desplome de un elevador dejó 2 personas heridas en Mitikah Centro Comercial, quienes ya fueron atendidas por elementos de Protección Civil.

Asimismo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó que el accidente con el elevador en Mitikah dejó dos adultos de 47 y 60 años heridos, con lesiones en cervicales y cabeza, por lo que fueron trasladados al hospital.

Sin embargo, el Centro Comercial Mitikah fue desalojado tras el accidente de elevador, aunado a que se realizará una investigación para evitar que más personas estén en riesgo.

Se mencionó la posibilidad de que tras el accidente con el elevador en Mitikah, el centro comercial sea clausurado, aunque todavía no se ha confirmado por el alcalde.

Accidente en Centro Comercial Mitikah dejó dos personas heridas; esto es lo que pasó (Luis Mendoza vía X)

En breve más información...