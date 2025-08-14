Mitikah Centro Comercial se vio envuelto en la polémica luego del supuesto desplome de un elevador que dejó dos personas heridas. Te contamos quién es el dueño de esta plaza.

No es la primera controversia de este centro comercial en el que un poderoso grupo está involucrado, pues vecinos del Pueblo de Xoco se opusieron a su construcción e inauguración.

Asimismo, se denunció la tala irregular de 80 árboles en la calle Real de Mayorazgo, como parte de su construcción y apropiación de calles.

¿Quién es el dueño de Mitikah Centro Comercial?

Mitikah Centro Comercial, inaugurado en septiembre 2022, es un grupo de edificios que alberga un centro comercial, un hospital, oficinas y departamentos, propiedad de Fideicomiso Fibra Uno (FUNO).

FUNO es un fideicomiso de inversión en bienes raíces fundado en 2013 y se convirtió en la primera inmobiliaria mexicana en cotizar en la Bolsa de Valores.

De acuerdo con FUNO, Mítikah Centro Comercial es “el desarrollo inmobiliario más icónico de América Latina”; el complejo tambipen incluye, en una segunda fase, hasta 100 mil metros cuadrados adicionales y un parque abierto con áreas verdes y recreativas.

¿Quiénes son los dueños de FUNO, poderoso grupo al que pertenece Mitikah Centro Comercial?

FUNO es un grupo integrado por los hermanos El Mann Arazi, quienes han desarrollado diversos proyectos inmobiliarios, siendo Mitikah Centro Comercial su desarrollo insignia.

Este fideicomiso está liderado por 3 hermanos mexicanos de origen judío:

Moisés El Mann Arazi: presidente de la firma

André El Mann Arazi: director ejecutivo

Max El Mann Arazi: director de la administración de la fibra y miembro del comité técnico

Si director ejecutivo André El Mann Arazi cuenta con más de 45 años de experiencia en operación inmobiliaria.

Además es el cofundador de e-Group y miembro del Consejo de Administración de Grupo Financiero Actinver.

Ahora, Mitikah Centro Comercial está bajo investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) por el accidente del elevador.

Las autoridades buscan deslindar responsabilidades civiles y administrativas; mientras tanto, la plaza comercial permanecerá cerrada.