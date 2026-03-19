Vendría una etapa de expansión en Mitikah que será llamada fase 2 en su misma ubicación en la alcaldía Coyoacán en la Ciudad de México (CDMX) que incluiría terrazas y un parque.

Aunque Mitikah no ha oficializado la fase 2 en Coyoacán, ya mostraron cómo se vería la expansión del luxury fashion mall que ha causado indignación en la alcaldía.

Mitikah fase 2: Así sería la expansión en Coyoacán

Han pasado casi cuatro años desde que el Centro Coyoacán se convirtió en Mitikah, un denominado luxury fashion mall o bien, centro comercial de moda de lujo, que ya tendría preparada la fase 2.

Aunque Mitikah no ha hecho oficial la fase 2 en Coyoacán, en X el usuario Oscar Arellano-Scibelli, informó cómo se piensa hacer la expansión del centro comercial.

Según lo filtrado, Mitikah fase 2 se realizará dentro de la “estructura existente”, donde colocarán “2 niveles de terrazas que formarán un parque”.

Oscar Arellano-Scibelli también mostró con imágenes cómo se sería Mitikah fase 2, aunque sin compartir cuándo iniciará la expansión en lo que antes era el Centro Coyoacán.

Expansión de Mitikah fase 2 en Coyoacán. (X/oscar_report)

Expansión de Mitikah fase 2 en Coyoacán. (X/oscar_report)

Expansión de Mitikah fase 2 en Coyoacán. (X/oscar_report)

Expansión de Mitikah fase 2 en Coyoacán. (X/oscar_report)

Mitikah en Coyoacán: Cómo es el lujoso centro comercial en CDMX

Mitikah podría iniciar una fase 2 próximamente en su sede en Coyoacán, que se sumaría a los 280 espacios comerciales que el lujoso recinto ya tiene.

Así están conformadas las instalaciones de Mitikah en Coyoacán: