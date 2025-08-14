¿Cuándo abre Mitikah Centro Comercial? El alcalde de Benito Juárez en Ciudad de México (CDMX) dio noticias sobre el cierre de la plaza y tal vez no les guste a los visitantes.

La noche del martes 12 de agosto, se registró un accidente con uno de los elevadores de la plaza Mitikah, ubicada sobre avenida Río Churubusco, colonia Xola, alcaldía Benito Juárez.

Derivado de la caída del elevador que Mitikah Centro Comercial negó, se registraron dos heridos y el cierre de la plaza por el resto del día, sin embargo, el alcalde habría dado actualizaciones de lo ocurrido.

¿Cuándo abre Mitikah Centro Comercial? Alcalde da noticias sobre cierre de la plaza

Mediante un comunicado, el alcalde Luis Mendoza Acevedo dio noticias sobre el cierre de la plaza Mitikah: centro comercial permanecerá suspendido hasta realizar una revisión minuciosa y garantizar la seguridad de los asistentes.

Pero, ¿cuándo abre Mitikah Centro Comercial? El alcalde no dio una fecha, sin embargo, advirtió que no se dejará presionar y cerrarán la plaza hasta se compruebe que es un lugar seguro, no sólo los elevadores, también una escalera o lo que sea.

Asimismo, el alcalde compartió las fotos de la clausura de Mitikah Centro Comercial de parte del Instituto de Verificación Administrativa (Invea), tras la determinación del cierre y el recorrido que realizó hoy miércoles 13 de agosto.

Posterior a dicho recorrido, fue que la alcaldía y el Invea quienes determinaron la suspensión total de actividades en la plaza Mitikah, hasta que el centro comercial subsane las fallas estructurales de las instalaciones involucradas.

Además de que se entreguen las cartas responsivas oficiales de un Director Responsable de Obra de Mitikah Centro Comercial, así como el corresponsable de instalaciones como se establece en las normas.

¿Cuándo abre Mitikah Centro Comercial? Esto se sabe tras accidente de elevador (Alcaldía Benito Juárez vía X)

Mitikah Centro Comercial: Así fue el recorrido del alcalde de Benito Juárez tras accidente en el elevador

La decisión del cierre de Mitikah Centro Comercial se dio tras un recorrido del alcalde enfocado en la zona de los elevadores; y planta baja, ya que el día del accidente tuvo lugar una alfombra roja sin notificar.

Tal como mencionó el comunicado, el alcalde acudió con equipos de Protección Civil y de Verificación de la alcaldía para supervisar la situación en Mitikah Centro Comercial.

Asimismo, el alcalde compartió la transmisión de su recorrido en video, en donde se observa al inicio que las autoridades que resguardaban Mitikah Centro Comercial no iban a permitir el acceso de la prensa que los acompañaba.

El alcalde explicó que tras el accidente del elevador, las autoridades solicitaron al personal de Mitikah Centro Comercial de detener el servicio de ascensores, sin embargo, la plaza se negó, por lo que se procedió a suspenderlo.

Aunado a esto, la alcaldía Benito Juárez aseguró que plaza Mitikah tampoco activó los protocolos de seguridad y de Protección Civil, por lo que el centro comercial deberá demostrar ser un lugar seguro antes de abrir.