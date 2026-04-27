A través de redes sociales, usuarios de TikTok denunciaron constantes robos e intentos de robo en la plaza Mitikah, ubicada en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México (CDMX).

Las publicaciones han generado preocupación entre visitantes que aseguran haber sido víctimas dentro del estacionamiento del centro comercial.

Uno de los casos más recientes fue compartido por unas jóvenes, quienes relataron que delincuentes intentaron abrir su camioneta mientras permanecía estacionada dentro de plaza Mitikah, en una zona transitada y con presencia de guardias de seguridad.

Según su testimonio, los hechos ocurrieron el sábado 25 de abril de 2026, cuando acudieron junto con su madre al centro comercial en la CDMX.

Al regresar al vehículo, encontraron daños en la chapa de la puerta del conductor, presuntamente ocasionados al intentar forzarla para robar pertenencias.

Plaza Mitikah suma denuncias por robos en estacionamiento

De acuerdo con la denuncia difundida en TikTok, no se trataría de un caso aislado, ya que usuarios aseguran que existen varios reportes de robos e intentos de robo en el estacionamiento de Mitikah.

Entre los testimonios difundidos destacan:

El robo de computadoras al interior de un vehículo que fue abierto por delincuentes.

Videos captados por cámaras de seguridad donde presuntamente intentan abrir otros automóviles.

El intento de robo de una bicicleta dentro del estacionamiento.

Las jóvenes también señalaron que acudieron a presentar una denuncia ante autoridades de la CDMX. Sin embargo, aseguraron que personal de seguridad de la plaza les comentó que el proceso podría tardar varias horas.

¿Los estacionamientos de plazas comerciales deben responder por robos?

La frase “no nos hacemos responsables” es común en diversos estacionamientos de plazas comerciales que buscan deslindarse de robos o daños dentro de sus instalaciones.

No obstante, abogados señalan que los estacionamientos sí pueden tener responsabilidad legal, especialmente cuando existe cobro por el servicio y se acredita resguardo del vehículo.

Además, en la CDMX operan seguros de responsabilidad civil para estacionamientos, pólizas que pueden cubrir:

Robo total del vehículo

Robo parcial de accesorios

Daños materiales

Incendios dentro del inmueble

Por ello, especialistas recomiendan conservar boletos de acceso, tickets de pago, fotografías y videos en caso de cualquier incidente dentro de estacionamientos comerciales.