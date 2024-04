¿Policías de Toluca detuvieron a jóvenes por jugar UNO en la calle? Aunque no lo creas, esto sucedió la tarde del día de ayer, miércoles 17 de abril de 2024, en la capital del Estado de México

De acuerdo con el video que se viralizó en redes sociales, dos chicas jóvenes se encontraban jugando el popular juego de mesa UNO en la calle cuando fueron detenidas y amedrentadas por policías de Toluca.

Ante esta situación, una vecina intervino y argumentó que el UNO no es un juego de azar , por lo que la detención de los jóvenes era ilegal. Te decimos lo que se sabe sobre este caso y si se puede o no jugar UNO en la calle.

Jóvenes son detenidas por policías de Toluca por jugar UNO en la calle

En un video que comenzó a circular en TikTok la tarde del miércoles 17 de abril, se puede ver que dos jóvenes son detenidas por policías en Toluca, Estado de México, por jugar UNO en la calle.

Ante esta situación, una transeúnte se detuvo para ayudar a las jóvenes detenidas y explicó a la policía de Toluca que se trataba de una detención ilegal pues el juego del UNO “no es un juego de azar” , por lo que no es una falta administrativa jugarlo en la calle.

No te voy a permitir que te los lleves porque es una detención ilegal. No te voy a permitir que los retires porque es una detención ilegal. Un juego de azar: baraja, dados, juegos de apuesta. El UNO no es un juego de azar. Mujer que graba el video

Esto se sabe de los policías de Toluca que detuvieron a jóvenes por jugar UNO en la calle

Aunque la policía intentó defender que las jóvenes admitieron haber jugado juegos de azar , la mujer que grabó el video les pregunta a las detenidas si fueron amedrentadas por la policía de Toluca.

¿Estaban jugando baraja? ¿Ingiriendo bebidas alcohólicas? ¿Estaban jugando dados? ¿Estaban apostando? ¿Se sintieron intimidadas por los oficiales para aceptar que estaban jugando UNO? Mujer que graba el video

Todas estas preguntas fueron respondidas por las jóvenes que estaban jugando UNO en la calle con una negativa, salvo la última, donde afirmaron sentirse intimidadas por los policías de Toluca.

Incluso los policías de Toluca acusan a las jóvenes de ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública pues se encontró que portaban una botella de lo que parece ser una bebida de este tipo.

No obstante, ambas detenidas aseguraron que no la estaban bebiendo, por lo que la mujer que graba el video incluso propone acudir a la Oficialía Mediadora de Toluca e insiste en que ninguna de ellas incurrió en ningún delito o falta administrativa.

El reglamento indica beber bebidas alcohólicas en vía pública, no la estaban bebiendo. Tráeme la evidencia donde la estaban ingiriendo, si no, no te voy a permitir que los lleves. Mujer que graba el video

¿Es ilegal jugar UNO en la calle?

El popular juego de cartas UNO sí se considera como un juego de azar. Sin embargo, en la página de Mattel, solo se describe como un juego de mesa en el que se deben hacer coincidir números y colores. Además, UNO es apto para toda la familia.

Por otra parte, la Ley Federal de Juegos de Azar prohíbe en su Artículo 1 los juegos de azar y los juegos con apuestas en todo el territorio nacional, excepto los siguientes juegos:

Juego de ajedrez, el de damas y otros semejantes

Dominó

Dados

Boliche

Bolos

Billar

Juego de pelota en todas sus formas y denominaciones

Carreras de personas, de vehículos y de animales, y en general toda clase de deportes

No obstante, todos aquellos juegos que no se señalan en “se considerarán como prohibidos para los efectos de esta Ley”. Sin embargo, el UNO es vendido como un juego de mesa, sin restricción de venta y uso para cualquier edad, por lo que jugarlo en la vía pública no está prohibido o es ilegal.