Ante una ola de violencia en el estado de Sinaloa, se ha confirmado que José Luis Gómez, excandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a diputado local por el distrito 22 durante las elecciones de 2024, fue baleado por sujetos armados en un gimnasio de Mazatlán.

Los hechos habrían ocurrido durante la noche del viernes 27 de noviembre de 2026 mientras se encontraba ejercitando en un gimnasio ubicado en el fraccionamiento Hacienda del Seminario sobre el bulevar Santa Cecilia, al norte de Mazatlán, Sinaloa.

Según reportes, sujetos armados ingresaron al gimnasio donde le dispararon en repetidas ocasiones a José Luis Gómez, tras los hechos, el excandidato del PRI fue trasladado de urgencia a un hospital para recibir atención médica; por ahora solo se sabe que su estado es delicado.

Por su parte, elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal arribaron al lugar donde se estableció un perímetro de seguridad, mientras la Fiscalía General del Estado llevaba a cabo las diligencias correspondientes.

PRI de Mazatlán condena enérgicamente ataque de su excandidato José Luis Gómez

El Comité Directivo Municipal del PRI de Mazatlán condenó enérgicamente la agresión en contra de su ex excandidato, José Luis Gómez.

“El Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional en Mazatlán condena enérgicamente la agresión de la que fue víctima nuestro compañero de partido”. PRI de Mazatlán

Ante los hechos, el PRI de Mazatlán exigió la pronta investigación para esclarecer los hechos y localizar a los involucrados en el ataque en contra de José Luis Gómez.

Así como el PRI pidió a las autoridades de los tres órdenes de gobierno asumir su responsabilidad ante la violencia que se vive en el estado de Sinaloa, además de fortalecer las acciones de seguridad, para garantizar una vida plena y sin violencia a los ciudadanos.