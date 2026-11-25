Como cada año el Bolo Fest 2026 en CDMX, conocido por ser el desfile navideño de Liverpool, está por hacerse con un recorrido desde el Ángel de la Independencia hasta el Monumento a la Revolución.

Si deseas arrancar la navidad yendo al Bolo Fest 2026 en CDMX el sábado 28 de noviembre, aquí te compartimos la ruta y horarios del desfile de Liverpool.

Bolo Fest 2026 en CDMX: Ruta del desfile de Liverpool

La cuenta regresiva para el Bolo Fest 2026 en CDMX comenzó, teniendo una ruta anunciada que partirá desde el Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución.

Pero ¿por dónde pasará? Aquí te dejamos la ruta completa del desfile de Liverpool:

Punto de partida: Entre Glorieta de la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia

Glorieta del Ahuehuete

Monumento a Cuauhtémoc

Fuente de la República

Monumento a la Revolución

Bolo Fest 2026 en CDMX; el desfile por navidad de Liverpool.

Para seguir la ruta del Bolo Fest 2026 en CDMX se te recomienda llegar con anticipación a la hora de salida del desfile, así como tomar agua, usar protector solar, ubicar puntos de emergencia y estar al cuidado de los menores de edad.

Bolo Fest 2026 en CDMX: Horario del desfile de Liverpool

El sábado 28 de noviembre se realizará el Bolo Fest 2026 en CDMX partiendo del Ángel de la Independencia a las 3:00 pm rumbo al Monumento a la Revolución.

El desfile organizado por Liverpool tendrá actividades para toda la familia, además de la participación de distintas marcas como Hasbro, Mattel, Barbie, Monopoly, Play-Doh, Hot Wheels, Lego, Fisher-price, Playmobil, Disney, Apache, Squishmallows, entre otros.