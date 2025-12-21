La jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, informó la elaboración de un reconocimiento inspirado en la actuación que tuvo Alicia Matías, la abuela heroína de la explosión de Iztapalapa.

La historia de valentía de Alicia Matías Teodoro al proteger a su nieta Jazlyn Azulet, en la explosión del puente de La Concordia, llevó a que la CDMX creara un reconocimiento en su honor.

En conferencia de prensa, Clara Brugada, compartió que la CDMX decidió crear un reconocimiento inspirado en la abuela heroína de la explosión en Iztapalapa en la puente de La Concordia.

El 10 de septiembre marcó a la CDMX por la explosión de la pipa de gas Silza, que dejó a 32 víctimas mortales y más de 90 víctimas que siguen en recuperación.

Dentro de ellas, la historia de Alicia Matías fue la que más impactó al cubrir con su cuerpo a su nieta Jazlyn Azulet cuando la explosión en Iztapalapa sucedió.

Ante ello, Clara Brugada informó que decidieron crear un reconocimiento “al mérito civil y valor ciudadano” con el nombre de Alicia Matías.

“Alicia Matías Teodoro que entregó su vida por salvar a su nieta, instauraremos un reconocimiento al mérito civil y al valor ciudadano que reconozca comportamientos o actuaciones heroicas destacadas de la ciudadanía”. Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX.

Fue así como la jefa de gobierno de la CDMX recordó la “actuación destacada” que la abuelita heroína tuvo en el accidente.

Alicia Matías Teodoro murió la noche del 12 de septiembre de 2025; su nieta Jazlyn Azulet ya está de regreso en México tras recibir hospitalización en Estados Unidos a través de la Fundación Michou y Mau.

Víctimas de la explosión en Iztapalapa seguirán en atención de la CDMX

Clara Brugada compartió la creación del reconocimiento Alicia Matías en honor a la abuelita heroína que dio su vida en la explosión en Iztapalapa, recordando que aún seguirán en atención de las víctimas.

La jefa de gobierno aseguró “no están solas” en referencia a las familias y a las víctimas, recordando que seguirán teniendo atención porque además inician los “procesos difíciles de rehabilitación”.