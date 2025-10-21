Una pipa de gas chocó contra la barda de una casa en la zona de Lomas de Chapultepec, en la alcaldía Míguel Hidalgo, CDMX, como producto de un accidente en cadena.

El choque de la pipa que pertenece a la empresa Gas y Servicio SA de CV que transportaba más de cinco mil litros de gas LP se dio en Reforma y Monte Everest, en la mencionada colonia.

El accidente fue aparatoso pues, según reportes, pues primero choco con una camión de transporte público y un vehículo particular, derribó un poste y posteriormente chocó contra la casa.

Sin lesionados tras choque entre pipa de gas y camioneta de pasajeros

El camión de pasajeros con el que chocó la pipa de gas pertenece a la ruta Bosques Pabellón, el cual se reporta sin lesionados.

Se vio a personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la policía de Tránsito y bomberos de la CDMX.

La pipa pertenece a la empresa Gas y Servicio SA de CV la cual se impacto contra una casa en la esquina que se encuentra en una rotonda.

Pipa de gas termina sobre banqueta y afortunadamente no explota

La pipa de gas quedó sobre la banqueta a pesar de que la zona es punto de tránsito para trabajadores quienes suben y bajan hacia la zona de Lomas de Chapultepec.

La pipa quedó en pie y afortunadamente no se incendio. Al lugar llegó una grúa para poder removerla.