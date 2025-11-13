Derivado de la explosión en Iztapalapa de septiembre, la Asociación Mexicana de Gas LP (Amexgas) informó que hasta el momento sólo el 30% de las unidades de gas LP ya cumplen con la nueva regulación.

Y es que desde el pasado 23 de septiembre se encuentran publicadas las nuevas normas que deben cumplir las unidades de gas LP en el Diario Oficial de la Federación, que incluyen la colocación de un código QR.

Pipa de Gas Silza, subsidiaria de Grupo Tomza, que explotó en Iztapalapa (Cuartoscuro)

Explosión en Iztapalapa: Sólo el 30% de unidades de gas LP cumplen con la nueva regulación

La presidenta de Amexgas, Rocío Robles, dio a conocer que del total de 32 mil 101 unidades de gas LP reguladas en México, sólo el 30% o 9 mil 630 cumplen con la nueva regulación estipulada por explosión en Iztapalapa.

Esto fue mencionado por la presidenta de Amexgas, quien declaro que el bajo cumplimiento se debe a diversas dificultades con la regulación, como el poco tiempo de ejecución que dio la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Entre ellos, la falta de proveedores para imprimir los códigos QR y que en algunas ocasiones presentaban datos incorrectos, junto con el tamaño único de la calcomanía sin considerar el tamaño de las unidades de gas LP.

Por lo que entablaron mesas de diálogo para realizar ajustes y evitar sanciones tras pasar los 20 días hábiles para presentar el código QR tras la entrega, aunque estimó que para 2026 todas las unidades de gas LP estarían reguladas.

La regulación abarca desde códigos QR que mostrarían los cumplimientos técnicos con los que cuentan las unidades de gas LP, hasta sistemas GPS para monitorear las rutas de carga y descarga o comercialización.