Ante las protestas que se han realizado por las explosiones de gas en México atribuidas a Engie, Claudia Sheinbaum afirmó que el Gabinete de Seguridad va a aclarar el tema.

“No hablamos en particular de este tema, pero por supuesto es algo que estamos atendiendo” Claudia Sheinbaum

Sheinbaum garantiza que se revisará involucramiento de Engie en explosiones de gas en México

Durante la conferencia de prensa conjunta con el presidente francés Emmanuel Macron, Claudia Sheinbaum aseguró que las explosiones de gas en México vinculadas a Engie, se van a revisar.

Cuestionada sobre los incidentes ocurridos durante los últimos años debido a los cuales 4 personas han muerto, la presidenta de México admitió que el tema no fue abordado en la reunión con su homólogo.

No obstante, aseveró que si bien no se ha analizado lo referente a las explosiones de gas en México y la posible vinculación de la empresa francesa Engie en ellas, sí se va a atender.

Explosiones de gas en México vinculadas a Engie han dejado 2 muertos

Cabe resaltar que en los últimos 3 años, se han registrado 4 explosiones de gas en diferentes puntos de México, vinculadas con la empresa de capital francés, Engie, por las que 2 personas han muerto:

Enero 2022: Explosión en una tienda 7‑Eleven en Matamoros, Tamaulipas en la que murieron 2 jóvenes

Junio 2023: Explosión en un domicilio particular en Matamoros, Tamaulipas en la que Thalía Martínez de 26 años de edad, sufrió quemaduras en 70% del cuerpo

2024: Explosión en Querétaro vinculada a red subterránea de ENGIE por la que hubo diversas personas heridas

2025: Explosión en Tampico, Tamaulipas relacionada con fugas en instalaciones de ENGIE, en la que se reportaron víctimas con lesiones

Protestan por explosiones de gas en México vinculadas a Engie

El 3 de noviembre de 2025 familiares de víctimas de las 4 explosiones de gas en México vinculadas a Engie, llevaron a cabo una protesta frente a la embajada de Francia en la CDMX.

En la manifestación que se realizó previo a la visita oficial de Emmanuel Macron, los asistentes recordaron el caso del 7‑Eleven en Matamoros, así como el accidente doméstico de Thalía Martínez.

De la misma forma, los colectivos denunciaron que las explosiones de gas en México provocadas por irregularidades en las instalaciones de Engie, han dejado al menos 2 muertes y 5 heridos,

Debido a lo anterior, los familiares exigieron que se garantice la reparación del daño, y haya un compromiso de supervisión internacional, que demandaron, debe ser cumplido por Engie.