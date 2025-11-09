Autoridades buscan al chofer tras explosión de pipa doble remolque en la autopista México-Puebla el pasado sábado 8 de noviembre a las 19:30 horas.

A la altura del kilómetro 48 de la autopista México-Puebla del municipio de Ixtapaluca, Estado de México, una pipa se quedó sin frenos y terminó chocando lo que provocó un fuerte accidente.

Uno de cilindros que transportaba, conocidos como “salchicha”, salió disparado hacia una barranca de 50 metros de profundidad.

La circulación estuvo cerrada más de 8 horas por la explosión de la pipa que transportaba más de 15 mil litros de combustible, mientras la búsqueda del chofer sigue activa.

Autopista México-Puebla cerrada por explosión de pipa de gas (Especial)

Autoridades desconocen el paradero de chofer de pipa que explotó en autopista México-Puebla

Alexis Guerrero Peñaloza, director de Protección Civil y Bomberos de Ixtapaluca, informó para N+ que hasta ahora se desconoce el paradero del chofer de la pipa que explotó en la autopista México-Puebla.

Por lo que hasta ahora se mantiene su búsqueda activa.

En tanto, autoridades de Protección Civil de Ixtapaluca trabajaron arduamente para controlar esta explosión que dejó un par de vehículos afectados.

Informaron además que hasta este domingo estarían buscando más vehículos posiblemente afectados por la explosión de la pipa en la autopista México-Puebla, de los que se teme que pudieron haber caído en la barranca de más de 50 metros de profundidad.

Lo anterior por la complejidad que representa realizar esta búsqueda, así como las condiciones de terreno y vegetación de imposibilitan el acceso rápido a esta zona, y la poca visibilidad que estaba al momento de accidente.