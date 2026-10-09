Alessandra Rojo de la Vega buscará la reelección en Cuauhtémoc con el PAN

Alessandra Rojo de la Vega buscará la reelección en la alcaldía Cuauhtémoc en CDMX con el Partido Acción Nacional (PAN) para las elecciones 2027.

El nombramiento fue anunciado este jueves 8 de octubre por el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, quien respaldó a Alessandra Rojo de la Vega y la definió como una mujer “valiente”.

Una mujer que si lo resumiera en una palabra sería valiente...una mujer que ya saben cuál es su pasado, cuál es su presente, ya saben cuál es su futuro. Por eso quizá mucha gente la quiere detener, pero hoy desde aquí lo decimos y lo gritamos con toda convicción, cuentas al 100% con nosotros y será un honor que te conviertas en nuestra coordinadora para la defensa de la patria, la familia y la libertad. Hermana querida, doña Alessandra Rojo de la Vega. Jorge Romero, presidente nacional del PAN

Con ello, Alessandra Rojo de la Vega intentará retener la alcaldía Cuauhtémoc para las elecciones del 2027, en donde se renovarán las 16 demarcaciones de la Ciudad de México.

@AlessandraRdlv es una mujer valiente. Ha dado excelentes resultados y defendido a las y los vecinos. Reconozco su gestión como un ejemplo claro de los buenos gobiernos que ofrece el PAN.



Esta noche @AccionNacional la nombra Coordinadora de la Defensa de la Patria, Familia y la… pic.twitter.com/x8D1Lk9pbQ — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) October 9, 2026

Buscará Alessandra Rojo de la Vega reelección en Cuauhtémoc con el PAN

Alessandra Rojo de la Vega fue elegida por el PAN como su Coordinadora de la defensa de la patria, la familia y la libertad en la Cuauhtémoc.

En su intervención, Alessandra Rojo de la Vega criticó a Morena y expresó que recibía con “orgullo y con un profundo sentido de responsabilidad” el nombramiento.

En su discurso, la actual alcaldesa de Cuauhtémoc indicó que honrará su designación y que será el gobierno del “como sí” donde estará acompañando a mujeres y abrirá oportunidades a los trabajadores.

Para que la gente vuelva a sentir que el gobierno está de su lado, voy a hacerlo con ustedes con cada mujer y cada hombre dispuesto a sumarse en la defensa de México. Con el valor de enfrentar a un gobierno que ha llevado la corrupción, la crueldad, la complicidad con el crimen a extremos que nuestra patria nunca debió tolerar. Alessandra Rojo de la Vega

Alessandra Rojo de la Vega buscará la reelección en Cuauhtémoc con el PAN (@AccionNacional)

Vía redes sociales, Jorge Romero destacó los resultados que ha dado Alessandra Rojo de la Vega, reconociendo que su gestión es un “ejemplo claro” de los “buenos gobiernos que ofrece el PAN”.

Además de Alessandra Rojo de la Vega, el Partido Acción Nacional confirmó reveló a otros dos coordinadores que impulsarán para las elecciones de 2027:

Carlos Orvañanos en la alcaldía de Cuajimalpa

Luis Mendoza en la Benito Juárez