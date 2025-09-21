Pedro Haces Lago es diputado local de Tlalpan de la Ciudad de México (CDMX), quien recientemente fue reconocido por su primer informe legislativo.

También, es familiar de la conductora y actriz mexicana Yolanda Andrade, quien lo reconoció en redes sociales por su trayectoria dentro del Congreso local capitalino.

A continuación, te contamos todos los detalles que sabemos de Pedro Haces Lago, diputado local de la CDMX como:

¿Quién es?

¿Qué edad tiene?

¿Quién es su esposa?

¿Cuántos hijos tiene?

¿Qué estudió?

¿En qué ha trabajado?

¿Quién es Pedro Haces Lago?

El congresista fue mencionado en redes sociales por Yolanda Andrade, conductora y actriz mexicana, quien fue a su primer informe legislativo, ya que es su sobrino.

Además, Pedro Haces Lago es hijo de Pedro Haces Barba, ambos pertenecen al partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Actualmente, Pedro Haces Lago es diputado por representación proporcional local en Tlalpan en la CDMX por Morena.

¿Qué edad tiene Pedro Haces Lago?

Pedro Haces Lago actualmente tiene 30 años de edad.

De acuerdo con información compartida por el mismo diputado local en sus redes social, nació el 10 de febrero de 1995.

¿Quién es la esposa de Pedro Haces Lago?

En redes sociales, Pedro Haces Lago mantiene parte de su vida en privado, por lo que se desconoce si tiene esposa o no.

¿Cuántos hijos tiene Pedro Haces Lago?

Se desconoce si Pedro Haces Lago tiene hijos, debido a que esa parte personal de su vida no la comparte en redes sociales.

¿Qué estudió Pedro Haces Lago?

Pedro Haces Lago es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, con una especialidad en litigio en materia penal.

Además de contar con estudios de maestría en Políticas Públicas y Gobernanza en la GWU.

¿En qué ha trabajado Pedro Haces Lago?

La trayectoria profesional de Pedro Haces Lago destaca como diputado local de Morena de la CDMX.

Pero, además de eso, es fundador del despacho HMSC Abogados.

Aunque también ha tenido más experiencia legislativa en su haber en la Cámara de Senadores como:

Particular de 2016 a 2017

Asesor de 2018 a 2022

En su primer informe legislativo aseguró trabajar por la unidad comunitaria, la salud y el bienestar social.