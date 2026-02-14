Paro en Cineteca Nacional no afecta su funcionamiento y todas las salas de sus tres recintos se encuentran operando este sábado 14 de febrero, San Valentín.

Trabajadores de la Cineteca Nacional realizaron una protesta para exigir que se respeten sus derechos y mejores condiciones laborales.

Cineteca Nacional no suspende sus funciones pese a paro de sus trabajadores

A través de un comunicado, la Cineteca Nacional informó que sus actividades no se han detenido pese al paro de sus trabajadores.

Paro en Cineteca Nacional no suspende funciones (@CinetecaMexico / X )

Destacó que todas las salas de sus tres recintos se encuentran en funcionamiento este sábado 14 de febrero .

La Cineteca Nacional reiteró que respeta la libre manifestación de algunos de sus trabajadores y colaboradores.

En su comunicado, la Cineteca Nacional recalcó que los adeudos ya habían sido liquidados desde el viernes 13 de febrero.

La Cineteca Nacional informó que durante toda la semana ha habido reuniones entre los trabajadores y la dirección de Cineteca Nacional.

A través de las redes sociales se han compartido algunas imágenes de los trabajadores de la Cineteca Nacional manifestándose este 14 de febrero.

Estos son los motivos por lo cuales trabajadores de la Cineteca Nacional se están manifestando

Los trabajadores acusan a su vez acusan falta de contratos, pagos atrasados y ausencia de prestaciones básicas y exigen mejores condiciones y dignidad laboral.

Entre las demandas que exigen los trabajadores por honorarios de la Cineteca Nacional se encuentra:

La realización de contratos permanentes o con al menos tres años de relación laboral

Seguridad laboral con prestaciones de ley

Trasparencia en la asignación de sueldos y salarios

Se estipule en sus contrataciones jornadas laborales de 40 horas, con dos días de descanso semanales

En su demanda señalan que el mismo personal es quien atiende en las tres sedes de Cineteca que operan en la Ciudad de México, bajo el mismo salario:

Xoco

Chapultepec

de las Artes

Aseguran que de no atender sus demandas convocarán a un paro total de actividades.