Trabajadores de la Cineteca Nacional advirtieron en un comunicado que realizarán un paro de actividad en caso de que no cumplan sus demandas respecto a las condiciones laborales.

A través de este comunicado, los trabajadores de la Cineteca Nacional expusieron la precarización sistemática que viven en las tres sedes de Ciudad de Mèxico (CDMX):

Xoco Chapultepec CNA

Trabajadores de la Cineteca Nacional advierten paro por condiciones laborales (Secretaría de Cultura 'X' @cultura_mx)

Trabajadores de la Cineteca Nacional llaman a paro para exigir mejores condiciones laborales

De acuerdo con la información, alrededor del 70% de los trabajadores de la Cineteca Nacional laboran por honorarios, sin seguridad social y sin prestaciones laborales básicas.

Los trabajadores acusan que en las últimas semanas se les ha aumentado la carga laboral y está no se ha visto reflejada en los salarios que reciben, además de que no tienen un contrato.

El comunicado indica que los trabajadores de la Cineteca Nacional perciben salarios de alrededor de 9 mil 600 pesos y no reciben ningún tipo de remuneración por traslados entre sedes.

Ante esta condiciones laborales, los trabajadores de la Cineteca Nacional piden que sus demandas sean atendidas o levantarán un paro de actividades. En su pliego petitorio se leen las siguientes exigencias: