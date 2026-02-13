Trabajadores de la Cineteca Nacional y la Secretaría de Cultura están en diálogo ante las exigencias sobre mejores condiciones laborales por lo que el paro quedó descartado.

Por su parte, Claudia Sheinbaum expuso que sabe que trabajadores de la Cineteca Nacional están trabajando “por honorarios”, pero dijo estar buscando que tengan mejores condiciones.

Ya no habrá paro en la Cineteca Nacional; Cultura promete fortalecer a los trabajadores

La Cineteca Nacional compartió que ya había entablado conversación con sus trabajadores sobre el paro que buscaban hacer, y ahora la secretaria de Cultura confirmó que no se realizará.

Durante la mañanera del pueblo del 13 de febrero, Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura, rechazó la posibilidad de que trabajadores de la Cineteca Nacional fueran a hacer un paro.

De Icaza aseguró que Cultura y directivos de la Cineteca Nacional entablaron conversación con los trabajadores, de modo que estas acciones quedaron descartadas porque hubo un compromiso sobre sus condiciones laborales.

“Se habló con todos los trabajadores (...) Se tiene que fortalecer y respaldar a los trabajadores en temas de prestación de servicios”. Claudia Curi de Icaza, secretaria de Cultura.

Asimismo, explicó que el diálogo también se está haciendo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), argumentando que “estamos sensibilizados” con la importancia de los trabajadores para la Cineteca Nacional.

Por otra parte, apuntó que si bien se habla de un paro se trata de “un grupo muy pequeño” que busca hacer “algo simbólico”, pero nada de que la Cineteca Nacional llegue a paralizarse.

Claudia Sheinbaum busca mejores condiciones laborales para trabajadores de la Cineteca Nacional

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó estar enterada de las exigencias de los trabajadores de la Cineteca Nacional, explicando que respalda lo que piden.

La mandataria dijo estar enterada de que estos tienen contratos por honorarios, sin embargo, apuntó que busca “fortalecer su trabajo y su permanencia”, pues los trabajadores expusieron la incertidumbre que les causaba el no saber si iban a volver a ser contratados o no.

Asimismo, explicó que la conversación para la mejora en las condiciones se está haciendo con la SHCP porque se debe saber de cuánto dinero se dispone para hacer los cambios.

Por otra parte, Claudia Sheinbaum aludió a que deben mejorar las condiciones de los trabajadores de la Cineteca Nacional porque ahora hay una nueva sede -Chapultepec- y por ende se requieren más colaboradores.