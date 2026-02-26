El Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) anunció paro por esquema de honorarios ante un conflicto en las instituciones culturales.

Pues los trabajadores del IMCINE denuncian incertidumbre en contrataciones, así como pagos pendientes los cuales no se les ha garantizado.

Trabajadores del IMCINE anunciaron paro por esquema de honorarios por falta de contratación y pago, pese a que precisaron que ya se ha iniciado trámites para estos procesos, sin embargo, no han sido formalizados.

“Mientras tanto, se nos solicita continuar con nuestras labores, lo que nos genera una profunda preocupación respecto a nuestra estabilidad laboral y al cumplimiento oportuno de nuestros ingresos”. Trabajadores del IMCINE

Con ello, las exigencias de los trabajadores del IMCINE ante el paro anunciado, se pide:

El pago urgente y retroactivo a todos los trabajadores, que llevan desde el 1 de enero laborando sin certezas ni contrato.

Contratación indefinida e inmediata, que reconozca el trabajo y especialización de cada uno.

Reconocimiento de la antigüedad laboral.

Sueldos proporcionales a las actividades que realizamos.

Espacios y medios necesarios para llevar a cabo nuestras actividades diarias.

Conflicto en el IMCINE: anuncian paro por esquema de honorarios

Trabajadores del IMCINE piden conversación con autoridades

Tras el anuncio del paro por esquema de honorarios por parte de trabajadores del IMCINE, también se ha solicitado una conversación con autoridades.

“Solicitamos una conversación y resolución abierta y franca con la Dirección General del IMCINE, la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Hacienda, así como una definición clara sobre nuestros contratos.” Trabajadores del IMCINE