La Secretaría de Cultura, a cargo de Claudia Curiel de Icaza, anunció cuándo se regularizarán los pagos para los trabajadores del IMCINE Y CCC, que no reciben sueldo desde que inició el 2026.

Ante la falta de pago, además de un esquema laboral sin contrato y jornadas excesivas, empleados del IMCINE Y CCC convocaron a un paro, cuyo inicio está previsto para este 1 de marzo.

Secretaría de Cultura da a conocer fecha de pagos para trabajadores del IMCINE y CCC

A través de un comunicado, la Secretaría de Cultura informó que el pago correspondiente a enero y febrero de 2026 para trabajadores del IMCINE y CCC llegará este jueves 5 de marzo.

Secretaría de Cultura anuncia fecha para regularizar pagos en IMCINE y CCC (redes sociales)

La Secretaría de Cultura se comprometió a agilizar los procesos administrativos para no tener retraso en los pagos, así como a mantener un diálogo abierto con la comunidad cinematográfica.

El conflicto en el IMCINE se dio a conocer hace unos días, cuando los trabajadores revelaron que su contrato concluyó el 31 de diciembre de 2025 y, hasta ahora, este no había sido renovado.

La plantilla de trabajadores del IMCINE opera sin respaldo legal y sin sueldo desde que inició 2026, y, a sus demandas, se sumaron los empleados del CCC al trabajar bajo condiciones similares.

CCC cancelan diálogo con Secretaría de Cultura

El Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) denunció que hay un doble discurso por parte del gobierno, pues presumen el fortalecimiento del cine, pero no apoyan a quienes trabajan en la industria.

Debido a la falta de pagos y malas condiciones laborales, el CCC se unió al paro de labores con el IMCINE, razón por la que la Secretaría de Cultura convocó a una mesa de diálogo para este 27 de febrero.

Sin embargo, el CCC canceló esta reunión con la Secretaría de Cultura al determinar que, para este tipo de eventos, se necesita un aviso con anticipación de al menos 48 horas.