Trabajadores de la Cineteca ponen fecha para resolver conflicto laboral

A través de un comunicado trabajadores de la Cineteca Nacional ponen fecha para resolver conflicto laboral.

De no atenderse las demanda de los trabajadores de la Cineteca a la fecha límite que han dado para resolver conflicto laboral se dará a paso a un paro generalizado en todas las actividades en las tres sedes, Xoco, CNA y Chapultepec.

Estas son las demandas de trabajadores de la Cineteca

Ante la fecha límite para resolver conflicto laboral, los trabajadores de la Cineteca también expusieron sus demandas de manera concreta.

Por lo que las demanda de los trabajadores de la Cineteca son: