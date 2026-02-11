Trabajadores de la Cineteca Nacional advirtieron de un paro de labores por las condiciones precarias en las que trabajan, siendo que ya hay una posible fecha para ello.

Los trabajadores de la Cineteca Nacional tuvieron una reunión con los directivos el 9 de febrero de 2026 para abordar los temas sobre sus condiciones laborales.

Fecha para el paro en la Cineteca Nacional

El 7 de febrero de 2026 los trabajadores de la Cineteca Nacional compartieron un pliego petitorio donde denunciaron las condiciones laborales precarias en las que trabajan.

Ante la necesidad de tener una mejora en sus condiciones de trabajo, los empleados advirtieron de hacer un paro en la Cineteca Nacional, mismo que se podría concretar en los próximos días.

Aunque en el pliego petitorio los trabajadores no dieron una fecha oficial para irse a paro, algunas fuentes aseguran que esto podría suceder el 14 de febrero de 2026 en estas sedes:

Xoco

Chapultepec

CNA

Cineteca Nacional y trabajadores se reúnen, pero aún hay incertidumbre

Ante el posible paro por sus trabajadores, el administrativo de la Cineteca Nacional respondió cumpliendo algunas demandas y poniendo fecha para una reunión con el personal.

A horas de que los trabajadores de la Cineteca Nacional advirtieran el paro en las tres sedes, el administrativo pactó una reunión para el 9 de febrero para “dar solución” a las peticiones.

“El próximo lunes 9 de febrero de 2026 se llevará a cabo una reunión para dar solución e informar sobre la renovación de sus contratos”. Comunicado de la Cineteca Nacional.

Comunicado de la Cineteca Nacional sobre el posible paro por precariedad laboral. (Facebook/CinetecaMexico)

Sin embargo, aún existe incertidumbre sobre las condiciones laborales que el recinto da a sus empleados, pues hasta el momento de redacción de esta nota no se ha informado qué sucedió en la reunión con trabajadores de la Cineteca Nacional.