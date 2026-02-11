Conoce a Marina Stavenhagen Vargas, quien es directora de la Cineteca Nacional y antes fue directora del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) con los siguientes datos:

Quién es

Edad

Esposo

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

¿Quién es Marina Stavenhagen Vargas?

Marina Stavenhagen Vargas es actualmente la directora general de la Cineteca Nacional desde 2024. Sin embargo, anteriormente estuvo a cargo de Imcine.

Marina Stavenhagen Vargas es una guionista, escritora y directora de cine que ha participado en algunos rodajes como en el guion para En medio de la nada.

La ascendencia de Marina Stavenhagen Vargas es de Alemania, pues su familia llegó a México mientras huían del nazismo. Sus padres son Rodolfo Stavenhagen y María Eugenia Vargas, ambos antropólogos.

Ella es una de las principales difusoras de la falta de apoyo que tienen los cineastas mexicanos.

Marina Stavenhagen Vargas, directora de Cineteca Nacional. (Especial)

¿Qué edad tiene Marina Stavenhagen Vargas?

Se desconoce qué edad tiene Marina Stavenhagen Vargas.

¿Quién es el esposo de Marina Stavenhagen Vargas?

Se desconoce si Marina Stavenhagen Vargas tiene esposo.

¿Qué signo zodiacal es Marina Stavenhagen Vargas?

Se desconoce el signo zodiacal de Marina Stavenhagen Vargas.

¿Cuántos hijos tiene Marina Stavenhagen Vargas?

Se desconoce si Marina Stavenhagen Vargas tiene hijos.

Marina Stavenhagen Vargas, directora de Cineteca Nacional. (@cultura_mx)

¿Qué estudió Marina Stavenhagen Vargas?

Marina Stavenhagen Vargas estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), así como guionismo en el Centro de Capacitación Cinematográfica.

¿En qué ha trabajado Marina Stavenhagen Vargas?

Marina Stavenhagen Vargas actualmente trabaja como directora de la Cineteca Nacional. Sin embargo, ha tenido otros empleos como:

Directora de Imcine

Directora de Difusión y Promoción de Imcine

Fundadora del Festival Internacional de Escuelas de Cine

Coordinadora del Festival Internacional de Video y Artes Electrónicas Vid@arte

Maestra en el Centro de Capacitación Cinematográfica

Miembro del Sistema Nacional de Creadores

Miembro de la junta directiva del Festival de Cine para Niños

Presidenta de la Asociación de Mujeres en el Cine y Televisión en México

Miembro del Patronato del Festival Internacional de Cine de Guadalajara

Miembro del Consejo Asesor del Festival de Cine Documental Ambulante

Coordinadora del Laboratorio de Historias para Cine

Marina Stavenhagen Vargas, directora de Cineteca Nacional. (Facebook/CinetecaMexico)

Asimismo, Marina Stavenhagen Vargas participó en estos largometrajes: