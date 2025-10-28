Derivado de las acciones que se pusieron en marcha en el marco de la Operación Caudal, autoridades de la Ciudad de México (CDMX) detectaron huachicol de agua en tomas menores.

“Hemos estado detectado algunas tomas (de huachicol de agua en la CDMX), pero son menores” Mario Esparza. Secretario de Agua y Gestión Sustentable de la CDMX

Así lo reveló Mario Esparza, titular de la Secretaría de Agua y Gestión Sustentable de la CDMX, quien resaltó que en sí hay casos de robo de agua pero a escalas muy menores.

Operación Caudal: En CDMX también hay huachicol de agua, pero no se compara con el Estado de México

El 24 de octubre de 2025, autoridades del Estado de México efectuaron la Operación Caudal pare frenar el huachicol de agua, lo que derivó la clausura de cientos de tomas y pozos clandestinos.

En torno a la situación que se detectó en la entidad vecina, autoridades de la CDMX indicaron que en el caso de la capital del país, también ha habido casos de robo de agua, pero a escalas menores.

Tomas clandestinas de agua (Cortesía )

Entrevistado en el noticiero de Joaquín López-Dóriga, Mario Esparza sostuvo que sí se han detectado casos de huachicol de agua en la CDMX, pero solo en tomas pequeñas.

En ese sentido, refirió que a diferencia de lo que ocurre en el Estado de México, en la CDMX no se han encontrado pozos clandestinos de los que se sustraiga el agua de manera ilegal.

“A diferencia del Operativo Caudal que hizo la fiscalía del Estado de México, allá estamos hablando de pozos clandestinos. Acá en la Ciudad de México no hemos encontrado esa situación de que un pozo clandestino está siendo aprovechado de manera irregular” Mario Esparza. Secretario de Agua y Gestión Sustentable de la CDMX

Operación Caudal: Edomex dio duro golpe al huachicol de agua

Durante el despliegue del Operativo Caudal en diferentes puntos del Estado de México, autoridades estatales intervinieron un total de 189 inmuebles en 48 municipios mexiquenses.

En las acciones, las autoridades revisaron distintos establecimientos y giros comerciales, pues se analizó la situación de pozos, purificadoras y tomas clandestinas de agua.

Derivado del Operativo Caudal en el Estado de México, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) mexiquense, procedió con la clausura de cientos de puntos que operaban de forma irregular:

51 pozos

138 tomas clandestinas

En consecuencia, el lunes 28 de octubre, cientos de operadores de pipa que acusaron afectaciones por las clausuras, llevaron a cabo cierres y bloqueos viales en la CDMX y en el Estado de México.