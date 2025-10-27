La alcaldía Iztapalapa informó que el cierre de tomas de agua por el que piperos protestan este lunes 27 de octubre, es consecuencia de la Operación Caudal del Estado de México.

El gobierno del Estado de México implementó la Operación Caudal para evitar la distribución ilegal de agua para uso comercial, especialmente, aquella que se transporta en pipas.

Ante esto, los transportistas de agua han realizado diversos bloqueos en vialidades del Estado y Ciudad de México e Iztapalapa ha sido una de las zonas más afectadas.

Autopistas, calles y otros puntos bloqueados por piperos en CDMX y Edomex hoy 27 de octubre (Michelle Rojas)

Iztapalapa afectada por cierre de tomas de agua de la Operación Caudal en Edomex

De acuerdo con la información, una de las tareas que se dieron en la Operación Caudal fue el cierre de 120 tomas de agua para evitar el robo de este líquido vital para comercializarlo.

La Operación Caudal ha afectado vialidades de Iztapalapa, pues los piperos se han mostrado inconformes ante la estrategia; autoridades del Estado de México ya estarían en diálogo con ellos.

Pese al cierre de tomas en el Estado de México, la alcaldía Iztapalapa reiteró que esta estrategia no afecta el suministro para el consumo de los hogares de la demarcación.